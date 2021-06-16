В «Единой России» рассказали о реализованных мерах поддержки отдельных категорий граждан

Фото пресс-службы ВРО ВПП "Единая Россия"

«Единая Россия» работала с профильными министерствами и ведомствами, совершенствуя действующую систему защиты прав граждан и госгарантий. По инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат — например, алименты и материнский капитал, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Решения требовала и ситуация, когда должники оставались без средств после списания части зарплат или пенсий.

«В соответствии с законодательством нельзя списать более 50% пенсий или заработной платы. А если человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума или зарплату на уровне МРОТ — это означает, что у него не остается денег на существование в течение месяца. Никак не были защищены права самозанятых, индивидуальных предпринимателей — у них все можно было списать подчистую. Поэтому нами был разработан законопроект, который предоставляет должнику право сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума. В случае, если у него есть иждивенцы, то должны быть учтены и они. Механизм такой — человек пишет заявление в Федеральную службу судебных приставов, где указывает один счет в одном банке. Там у него будут сохраняться средства. Мы считаем, что это крайне важно, потому что в какой бы трудной ситуации человек ни оказался, он не должен оставаться без средств к существованию», — сказал Андрей Исаев.

Инициативу партии о защите средств граждан от списания за долги поддержал Президент. В своем поручении глава государства рекомендовал Госдуме принять законопроект до конца весенней сессии. Документ уже рассмотрен в первом чтении.

Еще одно направление — поддержка пенсионеров. Они получили возможность не платить налог на одну квартиру, гараж, дом, комнату или дачный участок до 6 соток. Страховая часть пенсии опекунов-пенсионеров и фиксированная выплата к ней теперь ежегодно индексируется.

Фиксированную доплату к страховой пенсии получают и родители нетрудоспособных инвалидов детства. Семьи с инвалидами 1-й, 2-й групп или детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт. Также по инициативе «Единой России» пенсии по инвалидности и другие социальные пособия теперь будут назначать в беззаявительном порядке.

«Если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом, то данная информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд», - рассказал Андрей Исаев.

Со следующего года закон устанавливает презумпцию согласия, если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. В истории российского права такое происходит впервые.

«Например, в случае, когда страховая пенсия человека ниже прожиточного минимума и ему положена доплата до этого минимума. Или в ситуации, когда устанавливается более высокая страховая пенсия вместо выплаты по потере кормильца при достижении человеком соответствующего возраста, мы будем исходить из того, что получатель пенсии безусловно не против этого увеличения. Оно будет происходить автоматически: гражданину не придется идти в территориальное отделение Пенсионного фонда и писать заявление», — пояснил парламентарий.

Автоматическое начисление будет установлено и при назначении алиментов. Сейчас порядка 20% матерей-одиночек, несмотря на решения суда, не получают эти средства, а средняя задолженность на каждый такой случай составляет около 140 тысяч рублей. При этом пока алиментщики не несут ни уголовной, ни административной ответственности, если платят нерегулярно или только часть. Минюст уже поддержал предложение «Единой России» ужесточить ответственность за уклонение от уплаты алиментов и наладить электронный обмен данными между приставами и налоговыми службами. Инициатива «Единой России» вошла в Послание.

За пять лет серьезно ужесточена и ответственность коллекторов. Введены штрафы за нарушения в размере до 500 тысяч рублей. Госдума уже приняла во втором чтении поправки «Единой России», согласно которым кредиторы лишаются права общаться с родственниками, близкими и соседями должников без их согласия.

Немаловажный блок в работе «Единой России» касается гарантий прав людей с инвалидностью. По инициативе партии повышена административная ответственность для организаций любых форм собственности, которые отказывают им и лицам пожилого возраста в трудоустройстве, подчеркнул координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда», депутат Госдумы Михаил Терентьев.

Также люди с ограниченными возможностями здоровья теперь могут получать технические средства реабилитации (ТСР) вне зависимости от места жительства.

«В этом году заработает механизм электронного сертификата — он позволит не только быстро получать денежные средства на приобретение средств реабилитации, но и повысить конкуренцию среди поставщиков ТСР», — подчеркнул Михаил Терентьев.

Секретарь регионального отделения партии, член Президиума Генерального совета «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал, что сегодня в регионе действуют 38 мер поддержки отдельных категорий граждан. В частности, семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получают ежемесячное пособие в размере 50% от областного прожиточного минимума на каждого ребенка от 3 до 7 лет. В целом выплата коснулась более 63 тысяч воронежских детей.

«В 2021 году вступила в силу еще одна мера: сертификат на повышение квалификации или переподготовку одного родителя, если в семье родился второй ребенок. Другой актуальной формой поддержки многодетных семей стала выплата им единовременного денежного пособия в 200 тысяч рублей взамен выдачи земельного участка под индивидуальное строительство жилья. В целом мерами поддержки за последнее время смогли воспользоваться более 50 тысяч таких семей», – добавил парламентарий.

Владимир Нетёсов подчеркнул: «В нашей области реализуется уникальный проект по созданию домов долговременного ухода за инвалидами и пожилыми гражданами, в который, на первом этапе, включены пять сельских и городских районов. В рамках программы поддержки медиков был обновлен парк автомобилей «скорой помощи», на что из областного бюджета выделили 140 млн рублей. В перспективе мы намерены повысить возраст старших детей из многодетных семей, проходящих очную учебу, до 23-24 лет, чтобы продлить им льготы, а также компенсировать пенсионерам и многодетным семьям оплату за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов».

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.