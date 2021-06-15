В Сбербанке рассказали, как в Воронеже безопасно купить находящуюся в залоге квартиру

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только в 2020 году в Воронежской области ввели в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья. Несмотря на такую внушительную цифру, найти ту самую квартиру - в зеленом районе с развитой инфраструктурой, на определенном этаже, с удобной планировкой, подземной парковкой и двором без машин - задача, мягко говоря, не простая.

А ведь, увлекшись выбором, важно не забывать и про юридические нюансы: например, квартира вашей мечты может находиться в залоге у банка, поскольку продавец еще не погасил ипотечный кредит. Стоит ли покупать такую квартиру? Не опасно ли? Мы побеседовали с экспертами Сбербанка и узнали, как проще и без рисков осуществить сделку.

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вариант 1.

Купить квартиру, которая находится в залоге у банка, можно двумя путями. Один из них несколько рискованный. Вы можете помочь владельцу квартиры погасить долг по ипотеке. Средства, которые вы выплатите банку, потом будут засчитаны в качестве платы за недвижимость.

Процедура такова: вы даете продавцу жилья деньги на погашение кредита и ровно через месяц после этого банк снимает обременения с квартиры. Соответственно после этого можно спокойно регистрировать сделку купли-продажи. Риск этой схемы в том, что вы даете деньги незнакомому человеку. И придется поломать голову: как задокументировать этот шаг?

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вариант 2.

Второй путь - полностью безопасный. Оформить сделку можно с помощью сервисов Электронной регистрации и Безопасных расчетов. Эта схема доступна только ипотечным клиентам Сбербанка. Для оформления необходимо записаться на сделку в центр ипотечного кредитования (адреса мы приведем ниже) и прийти туда в назначенное время вместе с продавцом.

В присутствии специалиста банка покупатель передает продавцу сумму остатка его долга по ипотеке, чтобы тот смог тут же погасить кредит. Оставшуюся сумму по сделке покупатель размещает на банковском счете. Продавец получит эти деньги после того, как на покупателя квартиры будет зарегистрировано право собственности.

Когда кредит погашен, специалист банка сам отправит документы для регистрации права собственности в Росреестре. Полный пакет документов, согласно которому покупатель становится официальным собственником квартиры, обе стороны сделки получат через 3-4 недели. Обратите внимание: в выписке все еще будет указано, что объект недвижимости находится на обременении у банка. Но беспокоиться не стоит. Это обременение автоматически снимут в течение 30 дней. Через месяц покупатель может обратиться в банк за выпиской ЕГРН, и там уже не будет обременения. Кстати, подготовка банком договора купли-продажи недвижимости будет бесплатна.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где находятся центры ипотечного кредитования в Воронеже?

В нашем городе работает три центра ипотечного кредитования:

- улица Ворошилова, 8б;

- Московский проспект, 114в;

- Ленинский проспект, 39.