Актриса Елена Санаева накормила воронежцев борщом

Елена Санаева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Миски с капустой, свеклой и морковью, зелень, бутылка масла и острый нож. Актриса Елена Санаева (всем знакомая с детства Лиса Алиса из «Буратино») сыграла воронежцам спектакль. Попутно готовя на сцене борщ.

Приготовление борща – единственная режиссерская находка Иосифа Райхельгауза (по признанию самого худрука театра "Школа современной пьесы") в спектакле «Фаина.Эшелон». Как отметил мастер, он очень благодарен актрисе, а еще дочери, театральному художнику Марии Трегубовой – за талантливое воплощение на сцене книги воспоминаний его матери. Она о тяжелом периоде биографии Фаины – семья девочки отправилась в эвакуацию, эшелон разбомбили фашистские самолеты, родители погибли, Фаина с сестрой остались сиротами.

Елена Санаева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Когда мне многие стали говорить, что Елена Санаева похожа на мою маму, я принес в театр почитать ее книгу воспоминаний. И Елена Всеволодовна сказала: "Если вы придумаете, где я буду существовать, я знаю, как это сыграть". Я обрадовался и сказал дочери Маше Трегубовой, которая очень востребованный театральный художник, восьми-кратный лауреат «Золотой маски», что она не может отказаться и должна сделать сценографию к спектаклю про бабушку. Когда мы репетировали, я не сделал Елене Всеволодовне ни одного замечания. Когда Санаева начинала читать текст, я плакал, - признался режиссер. – Моя мама фантастически готовила, Елена Всеволодовна тоже прекрасно готовит. И созрела идея приготовления борща...

Елена Санаева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль очень необычный. Всего 80 зрителей сидят на сцене. В импровизированном эшелоне они «едут» в эвакуацию. На сцене стоят три десятка старых столов и видавшие виды разнокалиберные стулья (их художник собирала по всей стране, - реальные вещи, которыми пользовались обычные люди, - добиваясь максимальной аутентичности, схожести с тем временем). Между столами Санаева на плитке готовит, комментируя между воспоминаниями о войне, что не стоит класть в борщ лавровый лист и перец горошком. Как обычная хозяйка на кухне готовит, одновременно рассказывая что-то.

Елена Санаева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

При кажущейся простоте сценографии это максимально трогательный и эмоционально затратный спектакль. Документальная повесть, рассказанная не литератором, а мамой, содержит мудрые и простые истины. И Елена Санаева уверена, что выбрала правильный рисунок роли, рассказывая о войне без пафоса.

- Правда существования этих людей – они жили просто и естественно. Для меня важно было соблюсти ту грань, при которой доносишь смысл происходящего, при этом без наигранности, соблюдая чувство меры. «Антихудожественно» что ли. Фактура рассказов такова, что ничего раскрашивать не надо. В истории этой девочки как в капле воды отразилась история страны. Довольно тяжело играть. Простое вообще сложно играть. Но что делать? Или уж тогда сиди дома, крестиком вышивай, или работай - я предпочитаю второе, - призналась актриса.

Елена Санаева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Как вам удается делать два дела одновременно, ведь надо, чтобы и роль получилась, и борщ удался, ведь им потом угощают зрителей? Бывает так, что не доварился или не досолили?

- Нет, ну я же пробую в процессе! Никто не жаловался! Пока репетировали, все технические службы ждали, когда закончится, чтобы поесть борща. И зрители с удовольствием пробуют, - улыбается актриса. – У нас все готово – и сметана тоже!

За свое мастерство актриса получила премию ЦФО в области литературы и искусства. Говорит, деньги пригодились на ремонт.

Елена Санаева Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я чуть не умерла от ковида, у меня был ужасный цитокиновый шторм, еле выкарабкалась. Долго приходила в себя и решила затеять ремонт. Вот благодаря этой премии заканчиваю его, - призналась Елена Санаева.

В финале спектакля в эшелон попадает бомба. Декорации рушатся, столы и стулья падают, чашки и ложки разлетаются по всему полу, зрители, приготовившиеся уже пробовать борщ, бегут к стенам. В дыму остаются актрисы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Когда аплодисменты стихают, уходя за кулисы, Санаева говорит:

- Вы все-таки попробуйте борщ, не зря же я его готовила.

И тут приносят новые приборы...