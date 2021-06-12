Алексей Гордеев: «Воронежская земля служит всем народам Российской Федерации»

Помимо этого, участники встречи обсудили темы, касающиеся вопросов создания позитивного имиджа региона и страны, а также помощи уязвимым слоям населения региона

11 июня состоялось заседание Национальной палаты при губернаторе Воронежской области. В нем приняли участие вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава региона Александр Гусев.

В ходе встречи Алексей Гордеев отметил, что межнациональные отношения влияют на различные сферы общественной жизни. Как видно из истории нашей страны, главный залог успеха, фундамент России – это дружба народов.

– Создавая Национальную палату, мы хотели подтвердить, что наш край – для всех людей, что здесь взаимопонимание, терпимое отношение к другим традициям, конфессиям приводят к тому, что Воронежская область становится привлекательнее, сюда приезжают люди и идут инвестиции. Хотел бы отметить, что эти вопросы в ближайшее время будут рассматриваться и на федеральном уровне. Самое главное, мы должны руководствоваться принципом – наша земля служит всем народам Российской Федерации, и любой человек, который приезжает к нам жить и работать с благими намерениями, попыткой себя реализовать, вложить свои умения и опыт в развитие региона, найдет понимание и поддержку, – подчеркнул зампред Госдумы.

В свою очередь губернатор Александр Гусев сделал акцент на роли, которую играет Нацпалата в укреплении межнациональных отношений в регионе и взаимодействии структур.

– Хочу вас поблагодарить за большую работу, которую вы делаете и те направления вашей работы, которые определяют состояние межнациональных отношения в Воронежской области. Во многом это обусловлено тем, что изначально были заданы правильные векторы деятельности Национальной палаты Алексеем Васильевичем Гордеевым и бывшими и действующими членами палаты. Спасибо вам за сохранение на территории нашей области добрых межнациональных отношений, – обратился к участникам заседания губернатор Александр Гусев.

Также на заседании была отмечена работа этнических НКО и объединений региона. О ней рассказал главный референт главы региона, секретарь Нацпалаты Александр Тимашов. По его словам, они играют большую роль сегодня. И отметил воронежские некоммерческие организации – региональную общественную организацию «Наша история», Центр международного сотрудничества русско-сербский диалог и другие.

Помимо этого, участники встречи обсудили темы, касающиеся вопросов создания позитивного имиджа региона и страны, а также помощи уязвимым слоям населения региона.