Еще около 4 млрд рублей направят на модернизацию очистных сооружений в Воронеже

На совещании также обсудили перспективы развития и проблемных левобережных очистных сооружений (ЛОС)

Вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев и губернатор области Александр Гусев 11 июня провели рабочую встречу по вопросам реконструкции и капитального ремонта правобережных очистных сооружений. Они побывали на объекте и обсудили перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения в Воронеже. Об этом рассказали в облправительстве.

Еще в 2012 году стартовала первая инвестиционная программа ООО «РВК-Воронеж». Тогда же началась масштабная модернизация правобережных очистных сооружений, поскольку компания приняла их на свой баланс по концессионному соглашению. До 2018 года полностью были модернизированы аэротенки, применена передовая технология нитри-денитрификации и биологической дефосфотации, что позволило добиться улучшения качества очистки сточных вод по азотной группе и фосфатам. Объем инвестиций только в модернизацию аэротенков составил 270 млн рублей.

Реконструкция первичных и вторичных отстойников ведется с 2012 года. В этом году обещают завершить работы на одном первичном и одном вторичном отстойниках. На них уже затратили около 100 миллионов. Отремонтировать все должны к 2024 году.

В 2018 году заработал цех механического обезвоживания осадка. Благодаря этому удалось вывести из эксплуатации иловые карты в микрорайоне Тенистый. За сутки цех может переработать порядка 280 тыс. кубометров сточных вод. Проведенная модернизация показала эффективность – этого хватает, чтобы полностью обеспечить водой всех жителей правого берега Воронежа, да еще и с запасом. Обезвоженный осадок вывозится и утилизируется на полигоне ТБО.

Как пояснил вице-спикеру и главе региона генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков, за все время реализации инвестиционной программы на «РВК-Воронеж» было освоено более 4 млрд рублей

Как пояснил вице-спикеру и главе региона генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков, за все время реализации инвестиционной программы на «РВК-Воронеж» было освоено более 4 млрд рублей. Еще столько же планируют вложить.

Вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев высоко оценил результаты работы «РВК-Воронеж» сегодня по сравнению с тем, что было 10 лет назад.

– Воду в домах отключали на шесть часов и более, и это, конечно, воспринималось людьми тяжело. Стояла задача обеспечить устойчивое водоснабжение и подавать качественную воду. Мы тогда первыми в стране пошли на то, чтобы сделать концессию, то есть передать все фонды в длительное пользование федеральной компании «Росводоканал», привлечь правильные технологии, обучить кадры. И сегодня, проверяя всю цепочку, видим, что задача выполнена: во-первых, вода подается по стандартам, во-вторых, подается устойчиво, а в-третьих, стало значительно лучше в плане экологии, – отметил заместитель председателя Госдумы РФ.

На совещании также обсудили перспективы развития и проблемных левобережных очистных сооружений (ЛОС). В планах областных властей – их тоже полностью реконструировать. Как отметил губернатор Александр Гусев, переговоры с собственниками осложняет то, что они находятся за границей. Но глава региона заверил, что до конца года вопрос, кто займется этим проектом, постараются решить. Пока же на ЛОС идет пуско-наладка нового оборудования в цехе механической очистки и проверка соблюдения требований к работе очистных сооружений и составу сточных вод.

– Мы хотели выкупить очистные у сегодняшних собственников и отдать в городскую собственность, но они считают, что этот актив стоит гораздо дороже, чем мы представляем. Разногласия сдерживают процесс принятия окончательного решения. Введение в строй цеха механической очистки частично решит проблемы, но нужен такой же комплексный подход, как на правобережных. Собственники должны понимать: либо они будут вкладывать эти миллиарды рублей, либо уступают нам, и мы решаем проблему, например, через концессию, – рассказал Александр Гусев.

На совещании также обсудили тарифную политику. Есть вероятность, что в домах заработают приборы учета потребления горячей воды нового типа – с ультразвуковой передачей данных. Такие уже поставили в нескольких домах. Опыт применения таких счетчиков показал существенную экономию потребления воды – до 30 процентов.

– Для людей важна тарифная политика. Могу сказать, что выше инфляции – мы говорим о 4% – подниматься стоимость не должна. Новые приборы учета – большой резерв, чтобы уменьшить плату за поставку воды. Надеюсь, что тут будет взаимопонимание компании, администрации города и, конечно, УК и самих жильцов. Тогда получится хороший правильный резонанс, – резюмировал вице-спикер Государственной Думы РФ Алексей Гордеев.