В Воронеже слоны играют на гармошке и стоят на шаре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

День России в воронежском цирке отметили премьерой новой программы. «Девочка и слон» - не обычное представление, это целый драматический спектакль! Синтез театра и цирка поставили лауреат театральной премии «Золотая маска» Юрий Квитковский и детский режиссер-сказочник Полина Стружкова, чьи спектакли не раз показывали воронежцам на фестивале «Маршак». В манеже разворачивается целая история по мотивам классики – рассказа Александра Куприна «Слон». Заболевшая «равнодушием к жизни» девочка видит в своих температурных снах фантасмагории, пока не приходит в гости волшебный слон. Все эти истории играют артисты цирка, в том числе и животные.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В сказочных снах девочки ее комната превращается в джунгли со спрятанными в игрушках питонами, дикобразами и крокодилами, обезьянки взлетают под купол, кружатся в танце подушки, кровать превращается в самолет, танцуют белоснежные пони, оживают ложки-чашки-тарелки, а слон приходит на чаепитие с заболевшей малышкой. После чего она выздоравливает.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Главные роли в этом необычном шоу исполняют слонихи Претти и Марго, которыми руководит дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.

Пышнотелые артистки дудят на гармошке, а также, не смотря на габаритные формы (Претти весит 3,2 тонны, а Марго 2,1 тонны), балансируют на одной ноге, грациозно танцуют, изящно пьют чай, не разбивая кружек, изображают «Девочку на шаре» Пабло Пикассо.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Многих впечатляет эффектный трюк, когда слониха становится на шар, который в диаметре значительно меньше ее самой. Слоны только кажутся неповоротливыми, а на самом деле - это грациозные животные, обладающие хорошим балансом, поэтому делают трюки, которые не под силу человеку с весом. Кроме того, наши артистки опровергают выражение «слон в посудной лавке», они ничего не разбивают - на этом построена сцена с чаепитием. Сейчас мы еще репетируем с Претти и Марго номер «Слон-парикмахер». Они будут брить гостя, макая кисточку в ведро с пеной, потом обливать водой как парфюмом, - рассказал Андрей Дементьев-Корнилов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Укротитель принадлежит к четвертому поколению известной цирковой династии Корниловых, которой более 130 лет. Андрей работает с животными на принципах гуманной дрессуры: он исповедует принцип взаимоотношения слона как партнера человека – без кнутов и багров, на равных. Тем более, что они интеллектуально развиты.

- Слоны не любят агрессию, дрессура строится на том, что слоны сами показывают, а мы просто их повадки подмечаем: на что они способны физиологически - по этому принципу строятся трюки, - отмечает Андрей Дементьев-Корнилов. - Для меня слонихи - больше чем партнеры, это члены семьи. У нас взаимная любовь. Они любят подойти, побурчать, обнять хоботом, прижать к себе, попросить, чтобы погладил. А могут отобрать связку бананов или яблоко, которое я ем. Любят хлеб, сахар, свеклу. Претти грешит тем, то может отобрать у зрителя сахарную вату, например, когда идет по барьеру.

На манеж красотки выходят в блестящих налобниках, напомаженные. Слоних перед представлением моют со специальными шампунями и скрабами. А в выходные Андрей вывозит своих питомиц поплескаться в речке.

- Однажды лет десять назад на такой прогулке Претти испугалась мотоцикла и убежала в соседнее село. Ее остановила развилка, пока она размышляла, направо или налево пойти, мы ее догнали, - вспомнил забавный случай дрессировщик.

В Воронеж привезли 12 фур декораций, в программе необычные спецэффекты, у артистов дизайнерские костюмы, современная хореография, живой оркестр.

В цирковом спектакле "Девочка и слон" также принимают участие акробаты на русской палке под руководством Игоря Стынки, групповые жонглеры под руководством Рустема Галева, дрессировщица лошадей Екатерина Дементьева, дрессировщики обезьян, дикобразов Ольга Корнилова и Александр Валиев, гимнастки на трапеции - солистка Анастасия Дементьева-Корнилова, канатоходцы под руководством Юрия Краснова, дрессировщики собак - Ольга Корнилова и Александр Валиев, гимнаст на ремнях - Сергей Андреев,.