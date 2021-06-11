Последние новости Воронежа на 11 июня 2021 года: премии за прививки, афера в Пенсионном фонде и перекрытие моста

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Афера вскрылась в региональном отделении Пенсионного фонда. По версии следствия, с 2007 по 2014 годы заместитель управляющего и главный специалист-эксперт сфабриковали поддельные документы, якобы свидетельствующие об увеличении трудового стажа трех человек. В их числе оказался муж заместителя управляющего. В результате всем троим незаконно увеличили пенсию. Из-за этой махинации бюджет за семь лет лишился более пяти миллионов рублей. Силовики возбудили уголовное дело.

В Воронежской области к сдаче ЕГЭ не допустили девять больных коронавирусом школьников и более 30 детей, контактировавших с ними. Также во время лабораторного обследования педагогов, планирующих работать в детских оздоровительных лагерях, выявили 29 человек с положительным результатом на COVID-19. Всех изолировали.

Мост между селом Семилуки и воронежским микрорайоном Подклетное частично перекрыли. Начались работы по обновлению объекта. На одной половине проезжей части будет идти капитальный ремонт, вторую оставят для автомобилистов. Завершить работы планируют в апреле 2022 года. Отметим, что первый день ремонта спровоцировал многокилометровые пробки.

Губернатор предложил организациям премировать сотрудников, прошедших вакцинацию от коронавируса. Поощрение всего коллектива возможно, если привилось более 50%. Размер премии и механизм ее начисления пока не сообщается. Но известно, что первыми такой стимул должны получить работники бюджетных организаций. Если эксперимент признаю успешным, то такую же практику рекомендуют и частным компаниям.