В Воронеже заказы из Яндекс.Еды теперь можно оплатить после доставки

Сервис Яндекс.Еда начала тестировать в Воронеже постоплату. За заказы из ресторанов и магазинов можно расплатиться картой при получении. Пока функция доступна некоторым пользователям, но со временем ее распространят на весь город. Ранее заказ в сервисе можно было сделать только по предоплате.

Курьеры, сотрудничающие с сервисом Яндекс.Еда в Воронеже смогут принимать оплату через смартфон. На телефон установлено программное обеспечения на базе NFC-технологии. Клиент прикладывает к смартфону карту, телефон или другое устройство с бесконтактной оплатой, после чего происходит списание средств. Чек приходит на электронную почту покупателя.

Бесконтактная оплата безопасна: у курьера нет доступа к информации о плательщике его карте. Самостоятельно изменить стоимость заказа доставщик не может. В сервисе считают, что такой вариант удобен для тех, кто предпочитает оплачивать заказы после получения или не хочет вводить данные карты в интернете

После тестирования в Воронеже сервис планирует ввести безналичную постоплату в Уфе, Самаре, Перми, Чебоксарах и других городах. Также оплату картой при получении запустили для покупателей интернет-магазинов, которые используют сервис Яндекс. Доставка. Она работает в десяти городах-миллионниках по России.