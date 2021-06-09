В Воронежской области интернет-трафик больше всего расходуют «зумеры»

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Рекордсменами по использованию интернет-трафика стали дети и подростки (поколение Z), а самыми разговорчивыми оказались представители поколения Х.

На основе данных российской школы теории поколений специалисты проектного офиса big data Tele2 провели анализ профилей потребления абонентов. Исследование показало, что самыми активными data-юзерами в регионе стали представители поколения Z – дети и подростки, которые родились после 2003 года.

На втором месте по среднему числу скачанных гигабайтов оказались миллениалы (поколение Y), которые родились в 1985–2002 гг. В Воронежской области интернет-пользователи в этой возрастной группе в среднем расходуют на 5% меньше трафика относительно лидеров рейтинга. Третью позицию по количеству скачанных гигабайтов занимают представители поколения X, родившиеся в 1964–1984 гг. «Иксы» отстают от миллениалов по потреблению трафика на 36%. Меньше всего интернет-трафика расходуют бэби-бумеры – абоненты старше 58 лет – они тратят на 60% меньше Гб по сравнению с поколением X.

Больше всего воронежские клиенты Tele2 проводят время в социальных сетях, на которые приходится 21% расходуемого интернет-трафика, на видеоконтент уходит еще 6%, а на мессенджеры – 2%. Активный интернет-серфинг предполагает использование пакетных тарифных планов, которые предпочитает большинство абонентов Tele2. Этим фактором обусловлена популярность тарифа «Мой онлайн+», который включает в себя безлимитные звонки внутри сети, 700 минут на другие мобильные номера по всей стране, 30 Гб трафика, а также безлимитные соцсети и мессенджеры.

Что касается голосовых услуг, в Воронеже самыми разговорчивыми оказались «иксы». На втором месте – миллениалы, на третьем – бэби-бумеры. Меньше всех говорят по телефону рекордсмены по использованию интернет-трафика – представители поколения Z.