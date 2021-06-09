Последние новости Воронежа на 9 июня 2021 года: обыски в мэрии, избиение школьника и суд над бандой мошенников

Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в управление строительной политики мэрии Воронежа нагрянули силовики для проведения оперативно-следственных действий. Правоохранители также заинтересовались первым заместителем главы администрации по городскому хозяйству Сергеем Петриным. Правда, с какой целью, пока неизвестно. По одной из версий, проверки могут быть связаны с затянувшимися работами в парке "Орленок".

В Воронеже агрессивный отец несколько раз ударил одноклассника своей дочери. Инцидент произошел у школы №16. На видео, которое зафиксировало случившееся, мужчина вместе с ребенком подходит ко входу в учебное заведение. Далее девочка указывает на кого-то. После чего воронежец хватает одного из школьников и отводит в сторону. Какое-то время они просто разговаривают, затем взрослый бьет мальчика рукой. По словам мамы 11-летнего школьника, за углом отец девочки еще несколько раз ударил ее сына ногой по ногам. Полицейские, следователи и прокуратура подключились к разбирательству.

Руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин заявил о своей отставке. Это произошло на встрече с губернатором Александром Гусевым. Глава региона освободил подчиненного от должности. Владимир Кадурин руководил ведомством с 2012 года. Его преемника на этом посту пока не определили.

В Воронеже осудили 27 участников банды, которые промышляли страховыми мошенничествами. Они инсценировали ДТП, оформляли липовые документы, а владельцы авто получали выплаты. По данным правоохранителей, мошенники устроили 15 нереальных аварий, в них задействовали 29 машин. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей. Большую часть банды оштрафовали, трое получили условные сроки, еще трое - реальные, в том числе организатор группировки. Его приговорили к трем годам колонии.