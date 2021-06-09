Воронежский губернатор одобрил планы создания первого в области карбонового полигона

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В Воронежской области заключено соглашение о разработке и реализации проекта первого карбонового полигона в регионе. Об этом сообщили в региональном правительстве 8 июня

Документ был подписан губернатором Александром Гусевым, генеральным директором АО «Воронежсинтезкаучук» (входит в нефтехимический холдинг «СИБУР») Ильей Корженовским и ректором Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова (ВГЛТУ) Михаилом Драпалюком. Соглашение подразумевает сотрудничество сторон в научно-технологической и инновационной сфере. Также в нем отмечено, что в регионе планируется создание первой карбоновой станции.

В облправительстве пояснили, такие станции представляют собой уникальные экосистемы. Они позволяют проводить ряд важнейших научных исследований в сфере экологии и оценивать потенциал поглощающей способности территорий. В перспективе они дадут возможность проработать варианты увеличения такого потенциала путем подбора видового состава растений, включая их селекцию с учетом территориальных условий и методов землепользования.

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Губернатор отметил актуальность подписанного документа.

– Это очень важное соглашение, в рамках которого планируется создание карбоновой станции для проведения научно-исследовательских работ по оценке объемов выбросов и поглощения парниковых газов. В ведении учебно-опытного лесхоза лесотехнического университета имеются земли, которые существенно отличаются по видам лесных экосистем и полностью соответствуют требованиям для организации испытательного карбонового полигона, – сказал Александр Гусев.

Положительно отнесся к подписанию документа и Илья Корженовский.

– Снижение климатического воздействия – это важнейшая часть стратегии устойчивого развития «СИБУРа» до 2025 года, поэтому поддержка таких проектов находится у компании в приоритете, и мы готовы в них инвестировать, – считает генеральный директор.

Воронежская область стала вторым регионом (после Тюменской области), в котором «СИБУР» поддержал создание карбоновой станции.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области