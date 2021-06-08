Последние новости Воронежа на 8 июня 2021 года: застройка двух кварталов, отрезанная пилой рука и грозы

Один участок застройки расположен в Левобережном районе, другой – в Коминтерновском. Фото: Максим ГОРОХОВ

В Воронеже всю неделю днем будут греметь грозы. А температура воздуха стабильно будет держаться в районе +23…+24 градусов. Как объяснили синоптики, такая противоречивая погода связана с циклоном, который задержался над территорией нашей области. Примерно такая же неустойчивая ситуация ожидается и в выходные: до обеда солнце, а затем дождь с грозой.

Мама 14-летнего воронежского подростка обвинила в избиение сына 21-летнего парня. Женщина рассказала, что молодой человек регулярно отбирал у школьников деньги. Из-за чего ребенок теперь боится выходить из дома. По словам мамы, когда она попыталась защитить сына, обидчик сломал ей руку. Горожанка обратилась в полицию, правоохранители начали проверку.

Воронежские медики пришили мужчине руку, отрезанную циркулярной пилой на даче. Бригада опытных специалистов во главе с хирургом Еленой Конаревой оперировала пациента восемь часов: произвела остеосинтез локтевой и лучевой костей, сшила 19 сухожилий, два нерва, локтевую артерию и две вены. В результате вмешательства кисть удалось спасти. На третий день после вмешательства мужчина смог пошевелить пальцами. Его ждет длительная реабилитация.

В Воронеже собираются застроить еще два квартала по 26 гектаров. Один из них расположен в Левобережном районе, другой – в Коминтерновском. Первый участок ограничен улицами Новосибирская, Путилина, Ростовская и Саврасова, второй – улицами Керамической, Подклетенской, Красных Зорь и Торпедо.

В Воронеже не будет больших экранов с трансляцией Евро-2021. Как пояснили в региональном департаменте физической культуры и спорта, чиновники приняли такое решение, чтобы не допускать большого скопления людей в нынешней напряженной коронавирусной ситуации.