Воронежцы поучаствовали в посадке деревьев в рамках Зелёного Марафона от Сбера

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5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, Сбер провел Зелёный Марафон в 180 городах России, в том числе и в Воронеже. Что еще важно - в ходе проекта по всей стране пройдет высадка примерно 180 тысяч деревьев. И это не простое совпадение, ведь в этом году Сбербанк празднует юбилей с момента основания - 180 лет.

- Наш забег посвящен охране окружающей среды. Каждый километр, который участники марафона пробегут по трекеру, будет конвертирован в денежные средства, а их мы направим на высадку деревьев по всей России. Мероприятие большое. Одновременно с Воронежем побегут районы нашей области. Такой же марафон, например, проходит в Семилуках, Борисоглебске, Россоши, - отметил заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис СКРЕБЕЦ.

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Если говорить точнее, каждый километр, который пробегали участники 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравнивал к одному рублю. Чем больше километров - тем больше рублей в общую копилку. Пока итогового подсчета еще нет. Но, быть может, будет посажено даже более 180 тысяч деревьев?

Кроме того, в приложении «Зелёный Марафон» представлены не только беговые тренировки и спортивные советы от экспертов, но и экологические инициативы. Можно даже было стать «зеленым» амбассадором, принимая участие в челленджах.

- Стратегия нашего банка на 100% коррелируют с сегодняшним мероприятием. Сохранение природы и в целом экологические аспекты - это одна из основных составляющих нашей повестки. Наша задача как социально ответственной организации - максимально привлечь к вопросам экологии как можно большее количество людей. Зелёный Марафон - это один из шагов в этом направлении, - уверен Денис СКРЕБЕЦ.

Хотя фактически воронежцы не были ограничены в этом году какой-либо локацией, многие по традиции пришли пробежать дистанцию в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик». В этом же парке прошла и посадка деревьев. Уже подращенные липы обрели свой новый дом у одной из спортивных площадок.

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- Сбер - одна из немногих компаний, которая сегодня через спортивные мероприятия поддерживает не только корпоративный дух, но и еще участвует в создании условий для благотворного проживания нас с вами на этой планете. Сегодня говорить о спортивном образе жизни можно только тогда, когда человек в целом ведет здоровый образ жизни. Это и экология, и правильное питание, и физическая активность. Зелёный Марафон носит знаковый характер и заставляет задуматься о будущем, о наших детях и в целом о том, что нас окружает и кто нас окружает. Такая акция, которая уже столько лет проходит под эгидой Сбера очень важна, - считает руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир КАДУРИН.

Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей КОРЧЕВНИКОВ также отметил, что Сбер - приоритетный партнер региона.

- Хорошие отношения складываются не только в работе, но и в различных акциях - социальных и спортивных. Считаю, что все участники Зелёного Марафона - уже победители, - сказал Сергей КОРЧЕВНИКОВ.

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Также в рамках проекта в Воронеже состоялся плоггинг-забег - это своеобразный марафон, совмещенный с раздельным сбором мусора. Экологическая акция прошла при активном участии представителей Воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики». В дальнейшем все собранное сдают на переработку. В результате мы можем наслаждаться безукоризненно чистыми парками, в нашем случае - воронежским «Олимпиком».