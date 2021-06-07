Игорь Артамонов: Мы готовы вложить миллиард рублей в строительство современных спортивных объектов

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным на площадке ПМЭФ. Обсуждались вопросы развития спорта в регионе и проекты, связанные с развитием спортивной инфраструктуры.

«Мы готовы вложить миллиард рублей в строительство нескольких современных спортивных объектов в Липецке и Ельце. В этом году начинаем проектирование, в следующем приступим к их возведению», — сообщил Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов рассказал, что в областном центре планируется строительство двух многофункциональных центров — в микрорайоне Елецкий и Ссёлках, дворца боевых искусств, 50-метрового бассейна и теннисного корта. В Ельце в следующем году начнётся строительство большого многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с залами для занятий гимнастикой, боевыми искусствами, волейболом, баскетболом, мини-футболом.«Часть проектов может быть реализована с помощью государственно-частного партнёрства. Нам нужна поддержка Минспорта России в подборе готовых проектных решений, поиске инвесторов и организации работы со спортивными федерациями для сотрудничества в этом направлении», — сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.