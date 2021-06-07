Последние новости Воронежа на 7 июня 2021 года: стихийное кладбище, дожди и отмена маршруток

Фото: Гребенкина Анна.

На территории Воронежского биосферного заповедника им. В. М. Пескова разрастается стихийное кладбище. Появившийся еще в конце прошлого века погост давно не действует. Но местные жители продолжают здесь хоронить умерших родственников. Из-за чего появляются новые растения, высаженные людьми, и стихийные свалки. Все это создает серьезные проблемы для деятельности заповедника - сохранения биологического разнообразия в природных условиях.

Отменили два пригородных автобусных маршрута: № 366 «Воронеж – Новоподклетное» и № 366Д «Воронеж - Ямное (мкр "Дон")». Их заменят № 366А «ВГУ – Новоподклетное» и № 366В «Воронеж - Ямное – Новоживотинное», пути следования которых продлили. На маршруте № 366В увеличат количество рейсов. Движения автобусов из «Рождественского» начнется в 6:00, окончание – в 21:25. От остановки «ВГУ» первая маршрутка пройдет в 6:10, последняя – в 20:15.

В Воронеже продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. И ближайшую неделю некоторым горожанам придется терпеть неудобства из-за отключения горячей воды. Под ограничения попадает ряд многоэтажек, конкретные адреса можно посмотреть здесь.

Рабочая неделя в Воронеже окажется дождливой. 7 июня будет облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди. Ветер южный – 6-11 м/с. Температура воздуха днем от +18 до +23.