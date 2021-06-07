В Воронеже любители спорта приняли участие в Зелёном Марафоне от Сбера

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5 июня, в День защиты окружающей среды, любители бега со все России приняли участие в Зелёном Марафоне от Сбера. Испытали себя в этом году и жители Воронежа, а также некоторых городов Воронежской области - Россоши, Семилук и Борисоглебска.

В нашем регионе забег проходил в онлайн-формате. Нужно было установить одноименное мобильное приложение и пробежать одну из дистанций на выбор: 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Самые быстрые участники как среди мужчин, так и среди женщин могли рассчитывать на ценные призы об Сбера.

- Мы уже 9 раз выходим на Зелёный Марафон. Каждый раз бежим со смыслом. Это наша традиция. В этом году забег посвящен проблемам сохранения окружающей среды. Вдвойне приятно, что мы не только вышли и пообщались, получили заряд бодрости, но и сделали свой маленький вклад в сохранение нашей планеты. Ведь каждый километр, который участники марафона пробегут по трекеру, будет конвертирован в денежные средства, а их мы направим на высадку деревьев по всей России, - подчеркнул заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис СКРЕБЕЦ.

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В приложение «Зелёный Марафон» встроен трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу. Так что каждый участник, вне зависимости о того, какой маршрут он выбрал, мог контролировать свой забег и рассчитывать силы на нужную дистанцию. В приложении также доступны беговые челленджи, профессиональные советы при подготовке к стартам, возможность поделиться своими достижениями и другие полезные опции. Так что даже тем, кто не смог принять участие в марафоне, но интересуется бегом, оно будет полезно.

- В Сбере много хороших акций, но Зелёный Марафон - одна из лучших. В забеге могут принять участие как начинающие любители бега, так и профессионалы. Я сама бегала 100, 200 и 400 метров – это короткие дистанции. Всегда с большим уважением относилась к марафонцам, потому что это спортсмены с большой силой воли и с большим энтузиазмом. Второй раз я принимаю участие в Зелёном Марафоне. Это прекрасное мероприятие, где все могут встретиться, побегать и показать тот результат, к которому они готовились. Мероприятие Сбера очень важно для развития массового спорта в Воронежской области. А спорт - это здоровье! Бег - это заряд энергии, который дает впоследствии работать с удвоенной силой, - прокомментировала воронежская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Елена РУЗИНА.

Хотя фактически воронежцы не были ограничены в этом году какой-либо локацией, многие по традиции пришли пробежать дистанцию в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик».

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- Я живу за городом, люблю приходить в спорткомплекс, который находится неподалеку, участвую в различных, скажем так, физкультурных мероприятиях. Зелёный Марафон посещаю каждый год. Например, в позапрошлом году мы участвовали всей семьей в забеге. Так что я - постоянный участник. Мне кажется формат, позволяющий бежать каждому с помощью мобильного приложения, дает больше возможностей. Хотя после пандемии, на мой взгляд, людям важно сближаться, общаться и вместе проводить время. Нужны массовые мероприятия! Одно дело, когда ты бежишь, как тебе удобно и где удобно, но нет того обмена энергией, которое предусматривает массовое мероприятие. Наверное, онлайн-формат останется и после того, как мы победим коронавирус. Но тем не менее, он должен совмещаться с живым форматом, - считает заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Михаил БЕЛОУСОВ.

Результаты онлайн-забега появятся на официальной странице «Зеленого Марафона» 8 июня. Победителям вручат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали.