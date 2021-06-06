Опера - это модно: в Воронеже за 3 месяца поставили «Свадьбу Фигаро»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вместо шести месяцев - три. В театре оперы и балета в кратчайшие сроки поставили масштабную оперу Моцарта: «Свадьба Фигаро» успела к Платоновскому фестивалю - открыла его июньскую часть 5 июня.

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук Воронежского ТОБ Александр Литягин признался, что хотелось не просто разнообразить репертуар и гарантированно привлечь публику, но и занять большой состав труппы, поэтому выбор и пал на «Фигаро».

- Я неимоверно рад за солистов, которые совершили подвиг. Когда артисты понимают, что глобально не успевают, хотя постоянно идет репетиционный процесс, в таком темпе они не привыкли работать. Они просили дополнительных репетиций. И как только маэстро становился за дирижерский пульт, происходило чудо! У них горели глаза, это невероятная школа, опыт - в том числе и в партнерстве с солистами театра Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра. Я горжусь тем, что получился яркий спектакль, он задал высокую планку, как должен развиваться театр в дальнейшем, - отметил Литягин.

Алексей Тюхин (Фигаро), Александра Добролюбова (Сюзанна) Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле действие перенесено из средних веков в начало 20 века. Смысл в том, что герои испытывают те же чувства, то и в любое время переживают люди - на то она, собственно, и классика. Над сценическим оформлением оперы работали лауреаты «Золотой маски» - сценограф Алексей Вотяков (главный художник Магнитогорского драматического театра) и художник по свету Иван Виноградов. Видеохроникой занимался Алексей Бычков.

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук театра подчеркнул, что успех стал возможен благодаря мощному составу команды. Оперу поставил режиссер Михаил Бычков с дирижером Феликсом Коробовым (его удалось пригласить благодаря пандемии, отодвинувшей большую занятость главного дирижера театра Станиславского и Немировича-Данченко в La Scala). Режиссер признался, что ему было важно, чтобы музыка была именно музыкой, моцартовской, а не «набором нот».

- Ведь когда смотришь примеры ярких спектаклей, поставленных в мире на известные произведения, проскальзывают сомнения: ох, у нас же так звучать не будет…Но была надежда на Феликса Павловича, она оправдалась, и я рад, что в Воронеже появилась возможность услышать великую музыку Моцарта по-настоящему, - отметил Михаил Бычков.

Дирижер Феликс Коробов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коробов уже был на Платоновском фестивале - 10 лет назад дирижировал Моцарта в одноактных балетах «Маленькая смерть» и «Шесть танцев» Иржи Килиана.

- Моцарт - мой любимый автор, сопровождает меня всю жизнь. Его музыка дает вдохновение. А жизнь меня «рифмует» с Воронежем не в первый раз. В 1939-м в местной военной части познакомились мои бабушка и дедушка. Поэтому я с удовольствием приехал сюда, - отметил дирижер. - Здесь умеют работать. И у нас получилась настоящая работа. Спектакль сможет надолго украсить репертуар. В сравнении с моцартовским «Дон Жуаном» (который тоже поставил в оперном Михаил Бычков, - ред.), «Фигаро» и драматически, и вокально - совершенно другая ступень: по количеству речитативов, которые должны выучить певцы, - во много раз больше. А еще итальянский язык. Я понимаю весь ужас артистов, когда они получили ноты и срок в 3 месяца. Спасибо театру, что пригласил педагогов по вокалу и итальянскому, чтобы все получилось на высшем уровне. У артистов появилось желание прыгнуть через голову!

В том числе равняясь на столичных артистов из театра Станиславского и Немировича-Данченко (Наталья Петрожицкая приезжала петь графиню Розину) и Большого (Екатерина Лукаш пела партию Керубино), где как раз подходят к опере не просто как к пению, но как к полноценному театру.

Екатерина Лукаш (Керубино) и Алексей Тюхин (Фигаро) Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кирилл Афонин (граф Альмавива), Наталья Петрожицкая (графиня Розина) Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Для меня было важным, чтобы это была не просто опера, где поют. А спектакль – где играют, проживают роли. Это был вызов. Но по опыту работы с нашим оперным театром я уже знал, что есть и у нас солисты, которые способны не просто петь в костюмах, но и решать драматические актерские задачи. И спасибо театру, что направил на достижение результатов серьезные ресурсы, учитывая катастрофическое по объему финансирование, которое несопоставимо даже с финансированием театров в других регионах. Я очень хотел бы этому театру возрождения, - отметил Михаил Быков. - Театр должен стать участником интересного и разнообразного процесса, который происходит в театральном искусстве. Почему бы воронежскому театру не работать так, чтобы он был заметен всей стране, ведь сейчас много постановок из регионов участвуют в «Золотой маске». Надо показывать, что театр живой, то он имеет амбиции и желания. И мало показывать эту оперу раз в два месяца в миллионном городе.

Постановщики считают, что в Воронеже достаточно думающей публики, которой будет интересна опера высокого уровня. И теперь ее осталось просто привлечь в театр.

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В Дюссельдорфском театре заметили, что падает посещаемость. Было 98%, а стало 97% - катастрофа! То делать? Молодежь не пришла, - поделился случаем в тему Феликс Коробов. - И старенький дедушка из бухгалтерии театра сказал: «Дайте мне 300 евро и я верну публику!» И ему дали. И он на флаерах напечатал оранжевым (в оттенках здания театра) «Опера - это модно!». И расклеил по всему городу - на столбах, в кофейнях, на остановках. Через месяц была 105% посещаемость!

Ну вы поняли: опера - это модно. Особенно когда она еще и высокого уровня.

Кирилл Афонин (граф Альмавива), Александра Добролюбова (Сюзанна) Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле заняты Алексей Тюхин (Фигаро), Кирилл Афонин (граф Альмавива), Александра Добролюбова (Сюзанна) и другие. Теперь посмотреть оперу «Свадьба Фигаро» можно будет в новом сезоне.

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ