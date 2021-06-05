Что воронежцам бесплатно посмотреть на Платоновском фестивале

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже стартовал 11-й Платоновский фестиваль. На большинство событий уже нет билетов. Но это не повод расстраиваться. В программе форума искусств довольно большое количество бесплатных мероприятий.

ПЕРФОМАНС

«Котлован» - перформанс Полины Кардымон. Художница будет копать котлован под звучащий текст из одноименной повести. Если герои Платонова копали его ради великого будущего, то для чего можно делать это сегодня, прикладывая столько усилий? За какую идею можно расплатиться своим здоровьем? Тем более, если заранее знать, что в финале бульдозер зароет котлован и от него не останется ничего. Зрители смогут приходить в любое время и наблюдать за созданием котлована сколько угодно. Можно будет прийти не один раз, а следить за перформансом в его развитии в течение нескольких дней, или даже, при желании, присоединиться к Полине. 5, 6 июня с 11.00 на дамбе Железнодорожного моста, вход свободный. Доехать можно на бесплатном автобусе.

ВЫСТАВКА

В зале на Кирова,8 до 27 июня работает выставка "Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись".

Его картины покупал Дейнека, а критика Хрущева отправила в «черные списки». Павел Никонов начал творить в период «оттепельной» живописи. Его называют лидером так называемого «сурового стиля» (нового направления, как противопоставления бесконфликтному официозу соцреализма), впоследствии «крестьянского». Он до сих пор частенько творит в деревне Алексино Калязинского района. «Именно в деревне обнажается подлинная жизнь, которая в городе скрыта, замаскирована», – говорит Павел Никонов. Его работы похожи на иконы и фрески, в них не разделимы бытовое и сакральное. Да и колорит его картин «крестьянский» - оттенки земли, охры, кобальта и жженой кости, очень органичный. На выставке представлены работы, созданные художником с 2003 по 2020 годы.

С картинами отца соседствуют работы его дочери. Стиль Виктории Никоновой другой. На нее оказал влияние Андрей Васнецов, но художница смогла найти свои «краски». Она писала «прозрачно». Ее серия «Окна» - как сквозь запыленное стекло. Особенно поражает «Город» - гармоничностью и тонким колоритом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЭСТАФЕТА-ЧТЕНИЕ И КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Книжная ярмарка развернется на 11-м Платоновфесте с 11 по 13 июня на Советской площади.

Традиционный литературный марафон по читке произведений Андрея Платонова в этом году пройдет на книжной ярмарке 12 июня с 12.00. Прочитают фрагменты 17 рассказов разных лет.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

7 июня 17.00 в Камерном театре встреча с театральным продюсером Анжеликой Крашевской. Она директор и основатель Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», директор Минского Международного кинофестиваля «Листапад», арт-директор Международного театрального форума «ТЕАРТ», директор независимой театральной инициативы «ТОКтеатр», кинотеатральных проектов (TheatreHD, «Искусство на экране»).

10 июня 14.00 в ВКЗ (малая сцена) творческая встреча с режиссером Иосифом Райхельгаузом. Он автор более 100 спектаклей, телевизионных художественных и документальных фильмов, теле- и радиопрограмм, книг, статей, инсценировок. Лауреат многих престижных российский и зарубежных театральных премий. Создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы».

10 июня 16.00 в Камерном театре (малая сцена) творческая встреча с режиссером Андреем Прикотенко. С 2017 года он является главным режиссером театра «Старый дом» (Новосибирск). Также ставил спектакли в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга Новосибирска, Орла. Многократный номинант премии «Золотая маска». Его «Эдип-царь» в Санкт-Петербургском «Театре на Литейном» (2002) стал лауреатом премии «Золотой софит» в номинации «Лучшая работа режиссера» и был награжден спецпризом жюри «Золотой маски». В театре «Старый дом» поставил спектакли «Саня, Санька, Александр...», «Вишневый сад», «Sociopath/Гамлет», «Идиот», «Петерс». В настоящее время работает над спектаклем «Анна Каренина».

10 июня 18.15 в ВКЗ (малая сцена) лекция Сергея Николаевича (для зрителей спектакля «Все тут»). Автор и ведущий программы «Культурный обмен» на ОТР. Автор книг «Театральные люди», «Алла Демидова. P.S.», «Поэт и леди. К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис» и других. Сергей расскажет о героях спектакля «Все тут.» - Анатолии Эфросе, Наталье Крымовой и Нонне Скегиной.

14 июня 17.30 в Никитинском театре творческая встреча с кинокритиком Вячеславом Шмыровым (для зрителей спектакля «Причал») «Шестидесятники и мы, или Когда деревья были большими». Он организатор фестивалей отечественного кино в Челябинске, Вологде, Самаре и других. С 2003 года – художественный руководитель и генеральный продюсер Московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера». С 2010 года по настоящее время - художественный руководитель и генеральный продюсер Дней российского кино в Грузии. С 2016 года – организатор Международной школы молодых кинематографистов стран СНГ «Содружество» в Батуми.

16 июня 16.00 в театре драмы (малая сцена) творческая встреча с режиссером Юрием Бутусовым. Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова, в прошлом главным режиссер, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета (до 2018 года). Работает в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Ставил спектакли в Польше, Корее, Норвегии, Болгарии и других странах мира. Неоднократный лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» и других престижных театральных наград.

Юрий Бутусов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

8 июня в 19.00 на площадке 1900 (Винзавод) творческая встреча с Верой Богдановой. Она расскажет о травмах и общественных страхах в романе «Павел Чжан и прочие речные твари». Вера Богданова - писатель и переводчик. Финалист премии «Лицей» и обладатель специального приза журнала «Юность». Номинант жанровых премий «Новые Горизонты» и «Интерпресскон». Роман «Павел Чжан и прочие речные твари» вошел в Длинный список премии «Национальный бестселлер»-2021.

9 июня в 19.00 на площадке 1900 - творческая встреча с Мариной Степновой. Тема: Создание исторической прозы на примере романа «Сад», действие которого происходит в Воронежской губернии XIX века. Первый роман Марины Степновой – «Хирург» – увидел свет в 2005-м. Это философская история о связи времен и вечных ценностях. Главные герои – гениальный пластический хирург Хрипунов и пророк Хасан ибн Саббах. Книга попала в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». В 2011 году вышло произведение «Женщины Лазаря» – семейная сага о любви, по времени охватывающая почти столетие. Книгу перевели на 26 языков. Роман занял третье место в премии «Большая книга». Британский The Guardian в июле 2020 года включил историю в список «десяти лучших романов, действие в которых происходит в России».

10 июня в 16.00 на площадке 1900 - творческая встреча с Евгенией Некрасовой. Это презентация сборника рассказов и поэм «Домовая любовь» и литературного сериала «Кожа». Евгения Некрасова заявила о себе циклом прозы «Несчастливая Москва», который был удостоен премии «Лицей» (2017). Также роман «Калечина-Малечина» вошел в шорт-листы премий «НОС» (2018), «Национальный бестселлер» (2019) и «Большая книга» (2019).

11 июня в 15.30 на площадке 1900 - творческая встреча с Шамилем Идиатуллиным. Он поговорит о современной литературе. Автор восьми романов, лауреат премии «Большая книга» (2017 и 2020) С 2004 года публикует прозу. Входил в жюри и советы экспертов ведущих литературных премий.

11 июня в 16.00 в Камерном театре творческая встреча с Сергеем Николаевичем. Он представит книгу «Алла Демидова P.S. Портрет актрисы». Сергей Николаевич - главный редактор проекта СНОБ, автор и ведущий программы «Культурный обмен» на Общественном ТВ (ОТР). Автор книг «Театральные люди», «Поэт и леди. К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис» и других.

12 июня в 15.00 в шатре книжной ярмарки на Советской площади - творческая встреча с Евгением Бабушкиным. Тема: Как научить человека с улицы писать серьезную литературу? Евгений Бабушкин – финалист премии Андрея Белого, рассказы и очерки которого переведены на немецкий, финский, китайский и литовский языки. В 2012 году получил премию "Дебют" в номинации «малая проза» за подборку рассказов. В 2017 году вышла первая книга Евгения Бабушкина "Библия бедных". В 2018 году вошел в жюри премии Bookscriptor. Преподает короткую прозу в мастерских Creative Writing School и Litband.

ВИДЕОПОКАЗЫ СПЕКТАКЛЕЙ

На 11-м форуме искусств покажут видеоверсии спектаклей из программы театрального фестиваля Германии Theatertreffen. Это главный фестиваль немецкоязычного театра, который проходит в Берлине в мае. В цикл видеопоказов войдут пять спектаклей. Посмотреть их можно будет с 10 по 14 июня на площадке 1900 (пространство «Винзавод»).

10 июня 19.00 «Одиссея», театр «Талия» (Гамбург). Спектакль одного из самых востребованных в Германии режиссеров Анту Ромеро Нуньеса должны были показать на Платоновфесте в 2020-м, но гастрольные планы разрушила пандемия. Это фарс, искрометная клоунада на тему одного из самых известных и противоречивых героев мировой культуры, с участием двух блестящих артистов Томаса Нихауса и Пауля Шредера - Одиссея.

11 июня 18.00 «Толстая тетрадь», театр «Штатсшаушпиль» (Дрезден). Спектакль Ульриха Раше по «самой жестокой книге XX века» о том, как вторая мировая война превращает 10-летних мальчиков-близнецов в хладнокровных убийц, поставлен весьма «невинно» и совсем без присущего немецкому театру натурализма. Дело в стиле Ульриха Раше: ученик Боба Уилсона прославился спектаклями-ораториями, и, в отличие от учителя, отводит впечатляющей картинке роль второго плана. В его работах главное действующее лицо - это хор актеров, который произносит (или даже пропевает) текст невероятно музыкально и энергетически заразительно.

12 июня 15.00 «Фауст», театр Фольксбюне Берлин. Один из самых авторитетных немецких режиссеров Франк Касторф поставил классику немецкой литературы и драматургии, отчасти довольно точно воспроизводя оригинал, а отчасти вольно от него отступая, но сюжет в целом совсем не противоречит Гете. Спектакль идет шесть часов.

13 июня 15.00 «Сладкоголосая птица юности», театр «Шаушпиль» (Лейпциг). Пьесу классика американской драматургии Теннесси Уильямса о взаимоотношениях увядающей кинодивы и молодого актера, который жаждет славы, поставила известный немецкий режиссер Клаудия Бауэр. Как это часто бывает у Уильямса, в противоречие вступают талант и посредственность, мечты и реальность, юность и ее скоротечность, человеком управляют эгоцентризм, неуверенность в себе и нестабильность собственного положения.

14 июня 15.00 «Три сестры» театр Мюнхен Каммершпиле. «Три сестры» стали, без преувеличения, одним из самых громких событий европейского театра сезона 2019/20. Вышедший накануне пандемии, спектакль должен был стать хедлайнером самых известных фестивалей от Греции до Нидерландов, интерес к нему рос в геометрической прогрессии. Но театры закрылись, и в результате большинство зрителей смогли увидеть «Трех сестер» лишь в онлайн-формате. Режиссер Сьюзан Кеннеди помещает чеховских персонажей в стерильное, возможно даже, постапокалиптическое пространство («Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной»?), лишает их эмоций, мимики, голоса, даже лиц (актеры в масках, вместо их голосов - фонограмма). Может быть даже, это уже не живые люди, а обрывки давным-давно записанных фраз, шум в цифровом пространстве. Технологии будущего, при этом, здесь присутствуют и на уровне содержания, и на уровне формы - на протяжении всего спектакля не перестаешь задаваться вопросом: «Как технически это сделано?».