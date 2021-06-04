«Очень удобно вы меня поймали»: в Воронеже прошел рейд по выявлению водителей-должников

Совместный рейд ГИБДД, приставов и налоговиков. Фото: Лада МАКЕЕВА

Перекресток Московского проспекта и улицы Ломоносова. Девять утра. Патруль из пяти машин ДПС прибыл на место. Позже подъехали четыре представителя службы судебных приставов и две сотрудницы налоговой инспекции из Межрайонной ИФНС России № 15 по Воронежской области. На такое количество госслужащих оборачиваются и водители, и пассажиры автобусов.

За май собрали штрафов на 800 тысяч

Сотрудники Госавтоинспекции начинают останавливать автомобили. Идет стандартный досмотр документов: водительское удостоверение, доверенность, полис ОСАГО. Не все автовладельцы относятся к проверке спокойно: «На каком основании вы меня остановили и передаете документы третьим лицам!?» - возмущается владелец «ГАЗели» и начинает снимать гаишников и приставов. Впрочем, скоро уезжает: нарушений у него нет.

Ближе к десяти часам судебные приставы и налоговики становятся активнее. Всех автовладельцев проверяют в базе данных должников. А в специальном приложении смотрят, не находятся ли они в розыске.

Работа стандартная. Только за май в Воронеже провели четыре таких рейда.

- Штрафы на общую сумму около 800 тысяч рублей водители оплатили на месте с помощью переносных терминалов. Но случались и аресты машин. Работа была плодотворна. Для повышения эффективности в этот раз решили поставить два экипажа: один - в Рамони, другой - на этом перекрестке, - объясняет Елена Соболь, сотрудник налоговой службы.

За май в Воронеже провели четыре таких рейда. Фото: Лада МАКЕЕВА

Помогли и отпустили

На часах 10.14. И вот крупная рыбка - автовладелец из Липецка с задолженностями на 40 тысяч рублей. К сожалению, для наших сотрудников этот улов недоступен: машина зарегистрирована в другом регионе.

- Иногородним ничего предъявить не могут, так как они относятся к другой области, и ими должны заниматься местные сотрудники, - поясняет Елена.

Водителя «Ларгуса» отпускают. Но для порядка напоминают: у себя дома из-за неуплаченных налогов он может лишиться машины.

Еще в течение часа ни к кому из водителей претензий не возникает. Пока по сигналу гаишника у обочины не притормаживает черный Range Rover. После проверки выясняется: сумма неоплаченных штрафов у его владельца составляет 11 тысяч рублей. Молодой человек предпочел погасить долг на месте: «Очень удобно вы меня поймали, товарищ инспектор».

Во время рейда. Фото: Лада МАКЕЕВА

Не проходит и 10 минут, как сотрудники ГИБДД задержали интересный автомобиль: по базе данных, машина с такими номерами находится в розыске! Услышав об этом, владелец Kia K5 побледнел. На выяснение обстоятельств ушло больше получаса. И истиной оказалось то, что в базе была допущена ошибка. Водитель, который чуть не попрощался не только с автомобилем, но и с поездкой на море, наконец, выдохнул с облегчением:

- Собираемся с семьей в Краснодарский край. А тут такая история. Получается, даже хорошо, что остановили…

Всем выйти из тени!

В течение дня инспекторы ДПС также останавливали авто с неправильно затонированными стеклами. В таких случаях сотрудники просят либо снять тонировку, либо заплатить штраф в 500 рублей. Большинство соглашается на устранение пленки. Однако есть и те, кто не хочет этого делать. Тогда в силу вступает прибор - тауметр. С его помощью проверяют автомобильные стекла на соответствие ГОСТу.

В целом же рейд был направлен не только на выявление должников и нарушителей, но и на проведение информационной работы о последствиях неуплаты налогов, а также о возможностях их погашения.

Чтобы избежать накопления долгов, негативных последствий и срывов намеченных планов, сотрудники налоговой службы рекомендуют проверять себя на наличие задолженностей и оплачивать их вовремя.

«Хоть не жарко было», - на этой фразе одного из сотрудников ДПС и закончился автомобильный рейд.