«Очень удобно вы меня поймали»: в Воронеже прошел рейд по выявлению водителей-должников

Совместный рейд ГИБДД, приставов и налоговиков.
Фото: Лада МАКЕЕВА
Перекресток Московского проспекта и улицы Ломоносова. Девять утра. Патруль из пяти машин ДПС прибыл на место. Позже подъехали четыре представителя службы судебных приставов и две сотрудницы налоговой инспекции из Межрайонной ИФНС России № 15 по Воронежской области. На такое количество госслужащих оборачиваются и водители, и пассажиры автобусов.
За май собрали штрафов на 800 тысяч
Сотрудники Госавтоинспекции начинают останавливать автомобили. Идет стандартный досмотр документов: водительское удостоверение, доверенность, полис ОСАГО. Не все автовладельцы относятся к проверке спокойно: «На каком основании вы меня остановили и передаете документы третьим лицам!?» - возмущается владелец «ГАЗели» и начинает снимать гаишников и приставов. Впрочем, скоро уезжает: нарушений у него нет.
Ближе к десяти часам судебные приставы и налоговики становятся активнее. Всех автовладельцев проверяют в базе данных должников. А в специальном приложении смотрят, не находятся ли они в розыске.
Работа стандартная. Только за май в Воронеже провели четыре таких рейда.
- Штрафы на общую сумму около 800 тысяч рублей водители оплатили на месте с помощью переносных терминалов. Но случались и аресты машин. Работа была плодотворна. Для повышения эффективности в этот раз решили поставить два экипажа: один - в Рамони, другой - на этом перекрестке, - объясняет Елена Соболь, сотрудник налоговой службы.
За май в Воронеже провели четыре таких рейда.
Фото: Лада МАКЕЕВА
Помогли и отпустили
На часах 10.14. И вот крупная рыбка - автовладелец из Липецка с задолженностями на 40 тысяч рублей. К сожалению, для наших сотрудников этот улов недоступен: машина зарегистрирована в другом регионе.
- Иногородним ничего предъявить не могут, так как они относятся к другой области, и ими должны заниматься местные сотрудники, - поясняет Елена.
Водителя «Ларгуса» отпускают. Но для порядка напоминают: у себя дома из-за неуплаченных налогов он может лишиться машины.
Еще в течение часа ни к кому из водителей претензий не возникает. Пока по сигналу гаишника у обочины не притормаживает черный Range Rover. После проверки выясняется: сумма неоплаченных штрафов у его владельца составляет 11 тысяч рублей. Молодой человек предпочел погасить долг на месте: «Очень удобно вы меня поймали, товарищ инспектор».
Во время рейда.
Фото: Лада МАКЕЕВА
Не проходит и 10 минут, как сотрудники ГИБДД задержали интересный автомобиль: по базе данных, машина с такими номерами находится в розыске! Услышав об этом, владелец Kia K5 побледнел. На выяснение обстоятельств ушло больше получаса. И истиной оказалось то, что в базе была допущена ошибка. Водитель, который чуть не попрощался не только с автомобилем, но и с поездкой на море, наконец, выдохнул с облегчением:
- Собираемся с семьей в Краснодарский край. А тут такая история. Получается, даже хорошо, что остановили…
Всем выйти из тени!
В течение дня инспекторы ДПС также останавливали авто с неправильно затонированными стеклами. В таких случаях сотрудники просят либо снять тонировку, либо заплатить штраф в 500 рублей. Большинство соглашается на устранение пленки. Однако есть и те, кто не хочет этого делать. Тогда в силу вступает прибор - тауметр. С его помощью проверяют автомобильные стекла на соответствие ГОСТу.
В целом же рейд был направлен не только на выявление должников и нарушителей, но и на проведение информационной работы о последствиях неуплаты налогов, а также о возможностях их погашения.
Чтобы избежать накопления долгов, негативных последствий и срывов намеченных планов, сотрудники налоговой службы рекомендуют проверять себя на наличие задолженностей и оплачивать их вовремя.
«Хоть не жарко было», - на этой фразе одного из сотрудников ДПС и закончился автомобильный рейд.
Во время рейда.
Фото: Лада МАКЕЕВА