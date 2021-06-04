Подрядчиков из Беларуси будут чаще привалекать для строительства школ и спортобъектов в Воронежской области

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Взаимодействие между Воронежской областью и Республикой Беларусь, в частности в сферах строительства и торговли, 4 июня обсудили губернатор Александр Гусев и посол Беларуси в России Владимир Семашко.

В первом квартале 2021 года совместный товарооборот составил порядка 66 млн долларов. При этом импорт и экспорт примерно равны. То есть партнеры соблюдают экономический баланс. В ближайшем будущем товарооборот должен вырасти за счет реализации двусторонних проектов.

Белорусские подрядные организации смогут активнее участвовать в строительстве крупных социальных объектов, таких как школы и спортивные сооружения в Воронежской области. Кроме того, стороны пришли к решению расширить участие белорусских организаций и коллективов в различных мероприятиях в нашем регионе.