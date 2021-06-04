Депутат Воронежской Гордумы Владислав Новомлинский провел дистанционный прием граждан

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31 мая председатель ТОС «Липецкий» Раиса Никулина на дистанционном приеме передала депутату Воронежской Гордумы Владиславу Новомлинскому коллективную просьбу жителей ее микрорайона установить детскую игровую площадку в районе дома № 38а по улице Липецкая.

Владислав Валерьевич обсудил обращение и поручил помощникам внести его на рассмотрение при формировании перечня наказов депутата. В тот же перечень должна попасть и просьба директора спортивной школы олимпийского резерва №18 Сергея Макейчика помочь в приобретении снегохода «Буран ОМ 4Т» для подготовки лыжных трасс. Техника нужна, что проводить зимние гонки.

Дело в том, что в микрорайоне Сомово, где расположена спортивная школа, существуют давние традиции проведения соревнований по лыжному спорту. Здесь занимаются не только будущие спортсмены на профессиональном уровне, но и многие местные жители - они предпочитают проводить свои выходные за этим досугом. Снегоход помог бы быстрее готовить трассу к сезону.