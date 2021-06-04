В Воронежской области планируют создать единую карту жителя региона

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Создание «Единой карты Воронежской области» стало ключевым пунктом соглашения о сотрудничестве, которое 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Александр Гусев и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев.

Воронежцы сегодня активно пользуются картой «Мир» для оплаты повседневных покупок. Каждый месяц в регионе совершают более 6 миллионов межбанковских операций по национальным платежным картам. Теперь же «пластик» на базе отечественной системы поможет решать и другие вопросы.

– Подписание соглашения – реальный шаг к введению единой региональной карты, которая позволит оплатить проезд в транспорте, в том числе льготный, сделать покупки в магазине и, например, записаться к врачу. Это удобная система, которая уже работает в других регионах страны, а теперь будет доступна и жителям Воронежской области, – прокомментировал сегодняшнее событие губернатор Александр Гусев.

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Владимир Комлев рассказал, что технологии платежной системы «Мир» позволяют сделать карту не просто удобным средством платежа, но и функциональным инструментом с доступом к различным городским сервисам.

В соглашении также было обговорено сотрудничество в части проведения совместных кампаний по повышению финансовой грамотности жителей Воронежской области.

Справка «КП»:

«Мир» – российская национальная платежная система. Выдано уже свыше 98,7 млн карт. Карты принимают в одиннадцати странах, еще в трех странах проведены первые тестовые операции. Также реализована возможность совершать трансграничные переводы с карт «Мир» на карты национальных платежных систем двух стран СНГ.