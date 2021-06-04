«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»: как превратить дачу в место для интересного отдыха

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Многие воронежцы планируют провести лето 2021 года на даче. Однако времяпровождение на собственном земельном участке иногда бывает чревато крайностями. Райский уголок легко может превратиться в плантацию с тяжелым трудом, а в попытке найти «приют спокойствия», о котором писал великий классик, есть вероятность нещадно заскучать. Работа, конечно, объединяет, но и досуг должен быть разнообразным и интересным для всех членов семьи.

Как же сделать дачу местом полноценного отдыха для каждого? Вместе с оператором Tele2 мы собрали несколько способов, которые помогут увлекательно провести время за городом. Главное – надежный мобильный интернет под рукой. К слову, к летнему сезону Tele2 провела технические работы по модернизации инфраструктуры и усилила сеть новыми объектами связи в самых популярных загородных направлениях Воронежской области.

ДЛЯ ЮНЫХ ДАЧНИКОВ

Вариант 1. Отправляемся в поход или на пикник

Неподалеку от вашего загородного дома или дачи наверняка есть пышный лес или, быть может, пробегает речка с блестящей водной гладью. Так почему бы не устроить небольшой пикник или даже поход для детей? Научите их ориентироваться по компасу и на местности, объясните, как ставить палатку, покажите, как ловить рыбу на удочку. Такое небольшое приключение объединит вас. Если во время прогулки возникнут затруднительные вопросы, быстро найти на них ответы вы сможете в интернете.

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И неважно, где вы будете изучать окрестности, –в Богучарском, Калачеевском, Новоусманском, Рамонском или в любом другом районе Воронежской области. К началу летаTele2 модернизировала наиболее загруженные базовые станции в регионе, установила новые объекты связи в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках, Эртиле и еще 13 населенных пунктах, а также расширила емкость сети вблизи дачных массивов и вдоль автомобильных трасс. Так что на природе вас будет сопровождать надежный гид в виде мобильного интернета. А еще в любой момент можно будет предупредить тех, кто остался дома, что вы вернетесь к ужину.

Вариант 2. Спортивный праздник

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Те, у кого на загородном участке стоит бассейн, знают, насколько это притягательный объект для детей. Тем более из-за сильного течения или перепадов глубины не каждая речка подойдет для купания совсем уж юных дачников. К тому же бассейн может стать и площадкой для спортивных игр. Почему бы не провести домашний чемпионат по водному поло или волейболу?

Также практически на любой территории можно найти место для игры в бадминтон, городки или петанк. Можно даже соорудить собственное поле для гольфа – чем больше будет препятствий, тем интереснее испытание. Или воссоздайте сцену из «Алисы в стране чудес» с игрой в крокет. Так дети не только узнают что-то новое, но и в целом отлично проведут время.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Вариант 1. Кинотеатр под открытым небом

Надоели обычные вечера перед телевизором или экраном ноутбука? Даже фильмы Кристофера Нолана не цепляют? Пора это менять! На заднем дворе можно своими руками организовать ночь кино прямо под звездным небом. Нужен только проектор, а цены на этот гаджет сейчас очень демократичны. Экраном может стать и белая стена дома, и обычная простыня. Раскидайте пуфы, расставьте шезлонги и скамейки – ваш «кинозал» готов. Не забудьте подготовить для зрителей средство против комаров и вкусные закуски.

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В такой атмосфере любой фильм произведет незабываемые впечатления даже на взрослых. Но если все-таки с выбором картины возникнут проблемы, вы можете, например, подключиться к арт-фестивалю, который в режиме онлайн проводит Tele2.

Вариант 2. Болеем за наших!

Этим летом нас ждет месяц большого футбола: с 11 июня по 11 июля пройдет Чемпионат Европы по, пожалуй, самому популярному виду спорта. Сборная России тоже в игре! Александр Головин, Артем Дзюба, Георгий Джикия и другие наши парни настроены решительно. Как их не поддержать?

И пусть по каким-то причинам вы оказались не на стадионе в Санкт-Петербурге, Будапеште или Риме, а перед экраном ноутбука или телефона, например, в селе Архиповка или поселке Красный Восход Воронежской области. Разве это помешает по-настоящему поболеть за наших? Для максимального эффекта матчи, конечно же, нужно смотреть в прямом эфире. Даже если вам придется рассматривать футболистов на экране смартфона, главное –проживать эмоции вместе с командой. И тут любому болельщику обязательно нужен качественный мобильный интернет и хороший тарифный план. Для всех новых клиентов, которые подключатся к тарифу с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink «Везде онлайн»до 15 июля 2021 года, Tele2 предоставит дополнительно 2021 Гб интернет-трафика. Период действия бонуса – 30 дней с момента его активации.

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Вариант 1.Вечер танцев

Портативная колонка, подходящее освещение, подобранный под настроение плейлист – так ваш привычный двор к вечеру может превратиться в настоящую танцплощадку. Во-первых, это отличный способ размять мышцы. Во-вторых, танцы способны снимать стресс и объединять поколения. И, в-третьих, это возможность окунуться с головой в воспоминания и те моменты, которые приносили вам настоящую радость, и пережить их заново.