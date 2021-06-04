Где фейк, а где правда? В воронежском психдиспансере ответили на обвинения бывшей пациентки

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Недавно жительница Воронежа рассказала в соцсетях жуткую историю пребывания в областном клиническом психоневрологическом диспансере, который расположен в поселке Орловка. Девушка писала о событиях, якобы случившихся в 2015 году. По словам героини постов, вместо настоящего лечения детей кормили одинаковыми таблетками, привязывали, а иногда и били. Одному мальчику якобы сделали инъекцию, которая привела к смерти.

Публикации на странице автора датированы 2019-м. Однако история получила огласку сейчас, когда воспоминания опубликовали активисты движения «Альтернатива». Соответствуют ли действительности слова бывшей пациентки? Областной департамент здравоохранения пригласил журналистов своими глазами посмотреть на условия содержания пациентов.

По прибытии для начала прогулялись по территории. Ухоженный парк, где от солнца скрывают деревья, в клумбах цветут ирисы, мальчики и девочки играют на детской площадке под присмотром медработников. Тихое и уютное место. Несколько зданий корпусов, где лечатся пациенты. Интересуемся, а где здание, которое девушка выложила в посте, которое якобы подтверждает, в каких страшных условиях здесь они находятся? Сотрудники диспансера отвечают: «О, это настоящий исторический объект, построен в 1904 году. Осталась только коробка. Оно не действует уже 24 года».

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А вот посещение для родственников свободное. Несмотря на то, что был будний день, две мамы приехали к деткам с гостинцами. Интересуемся: «Что можете сказать по поводу интерната? Как здесь, на ваш взгляд?». Женщина смущается: «Все прекрасно! И врачи прекрасные!»

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В этот день среди посетителей диспансера были также доцент ВГПУ, глава воронежской общественной организации «Искра Надежды» Татьяна Поветкина и юрист Татьяна Шаталова. Они много лет занимаются защитой прав детей с расстройством аутистического спектра. Не раз помогали родителям в решении правовых и социальных вопросов, приезжали в учреждение с проверкой качества услуг.

Доцент ВГПУ, глава воронежской общественной организации «Искра Надежды» Татьяна Поветкина

Татьяна Поветкина в курсе ситуации, которую обсуждают в соцсетях:

- Безусловно, условия в таких заведениях должны постоянно улучшаться, но и голословные обвинения врачей возмущают. Я такой же потребитель услуг, мама ребенка, который здесь много раз находился. Но ни разу не стала свидетелем плохого отношения к больным. После обнародования ситуации обзвонила родителей пациентов, периодически проходящих здесь лечение, - ни один факт из описанных не подтвердился. Конечно, нам хочется, чтобы пребывание детей было похоже на санаторное: одно-двухместные палаты, больше персонала. Но тут с пациентами работают профессионалы, в корпусе всегда чисто, есть игрушки, дети ходят на прогулку.

Юрист Татьяна Шаталова отметила, что в общественную организацию по поводу плохого отношения сотрудников к детям обращений не поступало за последние десять лет.

- Сегодня стационар рассчитан на 730 коек. Лежат у нас детки с трех лет, а также взрослые. В основном к нам поступают из районов Воронежской области. Пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями, неврозоподобными состояниями. Это учреждение открыто в 1904-м. И тот огромный опыт, который приобретен, передается из поколения в поколение. Здесь очень необычная аура: врачи, младший и средний персонал сами «вышколились» за годы работы, - рассказывает заместитель главного врача Сергей Ларских.

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Другой заместитель главврача Анна Кожухова добавляет:

- На сегодняшний момент у нас работает 693 человека. Из них 69 врачей, средний медперсонал - 204 человека, младший - 233. И прочих работников - 187.

Сергей Ларских также прокомментировал информацию о лекарствах, которые прописывают:

- Все назначения идут от заболевания. Мы на 100% обеспечены медикаментами. И очень четко осуществляется контроль за их списанием-назначением. Есть несколько электронных закрытых журналов, в которые вносится регистрация препаратов на входе и выходе. А лечение - это опыт врача, стандартные клинические рекомендации в зависимости от диагноза.

Кроме того, медики не подтверждают информацию о том, что якобы после инъекции в учреждении умер мальчик.

- Я здесь десять лет работаю. Дети не имеют права умирать, и они не умирают! Был единственный случай в 2008 году. Скончался мальчик со злокачественной шизофренией. Тот случай прошел мимо меня, но я вам могу сказать, что это заболевание протекает крайне быстро и с большим количеством осложнений. И бывают летальные исходы, – говорит Сергей Ларских.

После общения на свежем воздухе гости прошлись по корпусу, в котором находится детское отделение. Сейчас там пребывают 20 юных пациентов. Осмотрели палаты, классную комнату, заглянули в душевую, которую тоже упоминала автор поста: мол, была закрыта.

Персонал поясняет: это норма для такого учреждения. Дети купаются под присмотром для их же безопасности.

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Главный детский психиатр Игорь Маковкин рассказал, что в этом году в диспансере намечается большой ремонт. На него выделено порядка 30 миллионов рублей и дополнительно на корпус для детей - еще около 9 миллионов. Здесь переоснастят процедурный кабинет, обустроят игровую комнату, заменят окна, проведут косметический ремонт.

На днях ждут представителей Следственного комитета, которые проведут проверку условий содержания детей. Правоохранители пообещали разобраться с ситуацией и опросить заявительницу.

- К сожалению, сейчас такое время, что каждый может пост разместить и создать ситуацию, которая на самом деле не существует. В итоге те люди, к которым предъявляют претензии, вынуждены оправдываться. Здесь вопрос презумпции невиновности. Если есть проблема, ею должны заниматься правоохранители. Но хочется верить, что те, кто распространяет недобросовестную информацию, тоже должны нести за это ответственность, - подытожила Анна Кожухова.

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При этом специалисты отделения порадовались тому, что, судя по фотографии их бывшей пациентки в соцсетях, проведенное лечение дало хороший пролонгированный результат.

Ирина ШАБАНОВА

ФОТО: Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА