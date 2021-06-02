Партия «Новые люди»: школы Воронежа могут обойтись без ЕГЭ

Артем Соловейчик уверен, что из российских школ должна уйти и «уравниловка»

Организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело» Артем Соловейчик уверен, что нынешнюю систему обучения необходимо перестраивать, чтобы в нашей стране выросло поколение творческих и целеустремленных людей.

Зарплата современного учителя в России должна быть на уровне средней по региону. Вот только закон, который был призван поднять престиж профессии, оказался настоящим капканом: сегодня большинство педагогов вынуждены брать полторы-две ставки, чтобы соответствовать нормативу. Но в таком круговороте у них не остается времени на качественную подготовку. Так какого результата можно требовать?

После того, как во всех школах региона прозвучали последние звонки, под Воронежем собрались эксперты из сферы образования и отнюдь не по торжественному поводу. Главный вопрос круглого стола звучал так: «Как сегодня должна работать система обучения в нашей стране?»

Главный вопрос круглого стола звучал так: «Как сегодня должна работать система обучения в нашей стране?»

С четким видением своих целей

Посетивший в очередной раз Воронеж Артем Соловейчик считает, что основная проблема кроется в том, что и родители, и учителя привыкли выращивать «удобных» детей. По словам федерального эксперта в сфере образования, организатора российского педагогического движения «Школа – наше дело», одного из лидеров партии «Новые люди», в школе ребят учат лишь казаться, но не быть кем-то.

- Потому что «быть» - страшно и трудно. Нужна огромная смелость, чтобы быть родителем свободных детей. Необходима не меньшая смелость, чтобы быть учителем самостоятельных ребят. И такая же огромная смелость нужна, чтобы быть государством свободных людей. Наше образование построено на безостановочном контроле. А образование - это время детства, когда многое можно было бы построить для будущей личности, - прокомментировал Артем Соловейчик.

Каждый из спикеров высказал свое мнение по поводу нынешнего состояния системы образования

Один в поле воин

Артем Соловейчик признался, что он сам пошел в политику только затем, чтобы громко заявить о той имитации, которая сегодня распространена в школах. По его словам, хотя в образовании и говорят о высоких ценностях, но пока многое делают лишь в угоду бизнесу. Те же учебники - это монополизированная сфера. Эксперт уверен, что, когда прибыль стоит на первом месте, о качестве книг не успевают задумываться.

«Всероссийская проверочная работа – это еще одна фантастическая выдумка нашего Рособрнадзора», – заявил эксперт. – «И мало кто из руководителей школ знают о том, что они имеют право не участвовать в ней. В прошлом году две трети московских школ не стали их проводить. И ничего не случилось. Что такое ВПР? Сам проведи, сам оцени, сам на себя «настучи». И что делать директору в этой ситуации? Скажешь правду и отчитаешься о недостаточно высоких результатах – придут расформировывать твою школу. ВПР – это порождение постоянной имитации».

По мнению эксперта, сегодняшние школы вполне могут отказаться и от ЕГЭ. «Прошлым летом было разрешено при желании не сдавать ЕГЭ и все равно получить школьный аттестат. У выбравших этот вариант была альтернативная возможность поступать в вузы. И ЕГЭ потерял свой вес даже процедурно», – отметил Артем Соловейчик.

Артем Соловейчик уверен, что из российских школ должна уйти и «уравниловка».

Посетивший в очередной раз Воронеж Артем Соловейчик считает, что основная проблема кроется в том, что и родители, и учителя привыкли выращивать «удобных» детей

- Каждый ребенок - особенный. Какие бы схемы мы ни придумали, они не будут одинаково хороши для всех. У меня в доме пятеро сыновей и три дочери, и все они тотально разные, хотя у них одни и те же бабушки и дедушки, одни и те же вещи. Мы зашорены в том, что считаем правильным, а что нет. Гоним детей по знакомому руслу. А когда они делают что-либо сами, пугаемся этой самостоятельности, - рассказывает спикер.

В качестве примера Артем Соловейчик привел школу самоопределения Александра Тубельского. Там работали три учителя физики. Зачем? Чтобы у ребенка был выбор. И пусть у одного учителя 15 детей, у второй - семь, а у третьего - только три. Это вовсе не значит, что третий не эффективен, как привыкли мы слышать в последнее время. Для тех троих детей, что ходят к нему, - он самый эффективный.

- Педагогическая профессия единственная, как говорил мой отец, в которой фраза: «Один в поле воин» - верна. Потому что молодому человеку достаточно 15-минутной встречи с единственным учителем, чтобы вся его жизнь изменилась. Мы должны не опускать руки. Каждый из нас может дать ребенку возможность верить в себя. А вера в себя - это огромная сила. Мы долго готовили послушных людей. Что же изменилось сегодня? Работодателям нужны «непослушные» люди. Больше нет конвейеров. Нужны самостоятельные авторы. И других профессионалов не нужно, - уверен Артем Соловейчик.