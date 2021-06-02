Последние новости Воронежа на 2 июня 2021 года: скандал в психдиспансере, ДТП с подростками и сохраненная остановка

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже передумали ликвидировать остановку «Девичий рынок». Ранее мэрия сообщала, что павильон по адресу Солдатский переулок, 18 в направлении из центра - по решению комиссии по оценке дорожных условий уберут 1 июня. Но воронежцы отстояли остановку.

Жительница Воронежа рассказала в соцсетях жуткую историю пребывания в психдиспансере. По словам девушки, вместо настоящего лечения детей кормили одинаковыми таблетками, привязывали, а иногда и били. Одному мальчику якобы сделали инъекцию, которая привела к смерти. В департаменте здравоохранения всю эту информацию опровергли. Следственный комитет начал проверку.

В Воронежской области двое мальчиков на мопедах врезались в грузовик: один из них погиб. Авария произошла в селе 1-е Никольское Воробьевского района. 14-летние подростки направлялись в сторону райцентра. В это время навстречу им ехал «ЗИЛ», которым управлял 29-летний водитель. Оба мопеда врезались в грузовик, железная махина подмяла их под себя. Ребят отвезли в больницу. Один скончался в реанимации, другой получил тяжелые травмы.

В течение суток в районе дома №1 по улице Землячки будут менять вышедшие из строя задвижки. Поэтому без воды останутся несколько домов. 2 июня с 22:00 до 3 июня 22:00 краны пересохнут по адресам: ул. Землячки, 25,27, 31,31а, 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а, 39, 39б, 41,43; ул. Южная, 6. Также под ограничения попадут учебный центр ФСИН и один из объектов ЮВЖД.