Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов в Греции обсудил развитие отношений наших стран

Президент МАП Сергей Гаврилов и Президент Греции Екатерини Сакелларопулу

Причем он посетил эту страну не только как депутат и председатель комитета по развитию гражданского общества, но и как президент Межпарламентской ассамблеи православия.

В Афинах парламентарий встретился с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, президентом Екатериной Сакелларопулу, спикером парламента Греции Константиносом Тасуласом, а также архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II. Нашего депутата приняли на высшем уровне.

Греция как член Евросоюза и НАТО находится в сфере западного влияния. Но как и Турция – еще один член НАТО – не против развития сотрудничества с Россией.

Поэтому визит воронежского депутата Сергея Гаврилова в Афины выглядит как способ укрепить отношения, - в частности, через возобновление контактов Русской и Элладской Православных Церквей.

Встреча с президентом

У наших стран есть взаимные интересы, основанные на богатой русско-греческой истории и общей православной вере. Это было отмечено во время беседы депутата Госдумы с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу.

По признанию Сергея Гаврилова, с госпожой Сакелларопулу они обсуждали, в частности, проблему попыток пересмотра итогов Второй мировой войны в Европе. «Мы должны при помощи совместных усилий преодолеть неонацизм, поднимающий голову в странах Восточной Европы», - пояснил депутат.

Противостояние неонацизму - один из ключевых элементов российской внешней политики. Другая точка совпадения интересов России и Греции, как следует из слов депутата Госдумы, - духовная безопасность, в том числе борьба с церковными расколами.

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу выразила поддержку деятельности Межпарламентской ассамблеи православия, которую возглавляет Гаврилов. Было отмечено, что значение таких международных организаций возросло на фоне роста военного напряжения и экстремизма в Европе, а также экономического кризиса, связанного с пандемией. Поддержка госпожой Сакелларопулу МАП расширяет коридор российско-греческого взаимодействия на основе общих духовных и культурных традиций.

«Усилия нашей международной организации способствуют строительству новой модели международных отношений, основанных на равноправии, уважении национальных традиций и духовных ценностей, - сказал Гаврилов во время встречи с президентом Греции. - Мы вместе противостоим угрозам терроризма, экологическим и техногенным угрозам, нарастанию гонки вооружений. Плодотворное сотрудничество политиков с привлечением религиозных лидеров осуществляется в сфере культурного взаимодействия, развития молодежных связей».

Президент МАП Сергей Гаврилов и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Встреча с премьер-министром

Во время встречи депутата с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом речь шла не только о религиозных и политических, но и экономических проектах. В религиозной части беседы обсуждалось, к примеру, решение Реджепа Эрдогана превратить Собор Святой Софии в мечеть. Ни русская, ни греческая православные церкви его, конечно, не поддержали.

Раскол в православии, по мнению Сергея Гаврилова, показал глубокую ошибочность шагов по признанию украинских раскольников и экстремистов, продолжающих нападать на храмы и унижать верующих.

Еще одна линия взаимодействия – заинтересованность преимущественно аграрной Греции и ее премьера в росте российских инвестиций. «Мы считаем, что при условии снятия санкций мы могли бы продемонстрировать высокую эффективность в области крупных инвестпроектов», - сказал Гаврилов.

Сегодняшний уровень экономических отношений России и Греции Сергей Гаврилов охарактеризовал как близкий к параличу. «Растет вооруженная напряженность в связи с маневрами НАТО, остановлен турпоток. Заморожены молодежные, культурные, научные связи, политические контакты между партиями, а также взаимодействие депутатов парламентов наших стран», - уверяет депутат.

«Мы считаем, что нужно восстановить турпоток, но туризм в Греции отличается от других стран, - напомнил Гаврилов. - Здесь высока доля культурного туризма и паломничества. Греция признает российскую вакцину «Sputnik V», готова облегчить туризм, и заинтересована в расширении рейсов гражданской авиации».

Надо ли говорить, насколько выгодно Греции возвращение российских туристов после пандемии? Ведь российские туристы, приезжая в Афины, тем самым делают серьезные вливания в греческую экономику.

Как уберечь страну от вымирания?

Во время продолжительной встречи с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом II выяснилось: греческий иерарх сожалеет о расколе в православии и надеется на восстановление общения с Русской Православной Церковью. Депутат обсудил с архиепископом визит Патриарха Московского Кирилла в Госдуму.

Одной из ключевых тем выступления предстоятеля РПЦ стала проблема народосбережения. О ней многократно говорил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, называя сбережение народа «ключевым вопросом» и указывая на то, что «в последние 25 лет мы терпим сокрушительные поражения: если русских в 1990 году было 120 миллионов, то сейчас осталось 100 миллионов».

В целом на встречах депутата Госдумы с высшим руководством Греции, по свидетельству Гаврилова, была продемонстрирована высокая значимость отношений двух стран, их роль в православном мире, необходимость преодоления расколов и уникальная, миротворческая, объединительная роль МАП. Во время визита в Афины подписано соглашение о сотрудничестве организации с Афинским университетом по вопросам укрепления межрелигиозного диалога и создания центра православного наследия.

А в завершение поездки в Грецию Сергей Гаврилов побывал на Афоне, в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Примечательно, что по тому же маршруту до воронежского депутата прошел в начале весны российский премьер Михаил Мишустин.