«Чувствуешь нечто неизведанное»: воронежские выпускники рассказали, зачем сдают ЕГЭ по китайскому

Дисциплину решили сдавать всего лишь пятеро ребят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 мая начался основной этап ЕГЭ. А это значит, что в течение месяца выпускники станут сдавать экзамены, результаты которых во многом определят их будущее. В Воронежской области в 2021-м такое испытание пройдут более 11 тысяч человек. Самыми популярными дисциплинами по выбору стали профильная математика, обществознание и физика. Среди редких предметов – иностранные языки. Например, китайский решили сдавать всего лишь пятеро ребят. «Комсомолка» пообщалась с некоторыми из них и выяснила, почему выпускники сделали такой выбор.

«ОНИ БУДТО С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»

Одиннадцатиклассница воронежской школы № 34 Александра Никитина учит китайский больше трех лет. Такое решение девушка приняла после того, как хорошо освоила английский и поняла, что ей нужна новая цель.

– Все вокруг говорили, что Китай – перспективное направление. Подумала: надо попробовать. Родители поддержали, – объясняет Саша. – Вначале я недолго занималась с репетитором, потом стала посещать групповые занятия: два раза в неделю по полтора часа. Один урок – с русским преподавателем, второй – с носителем языка.

Вместе с Сашей занимаются и школьники, и студенты, и уже работающие люди. Примерный возраст – от 14 до 30. Разумеется, обучение не направлено на подготовку к ЕГЭ. Курсы дают возможность научиться понимать язык и вести диалоги.

– Для меня сложнее всего было произношение. В китайском тон имеет большое значение, от него зависит смысл слова. И вот к каждому иероглифу нужно запомнить свою интонацию. Хотя не менее важно и написание. У всех иероглифов свое правописание, нельзя ошибиться ни в одной черточке. Без привычного алфавита было трудно. Тысячи иероглифов – десятки значений. В каждом нужно разобраться. Но курсы позволили мне сделать большой прорыв в языке. Носитель, с которым мы занимаемся, здорово помог.

По словам девушки, при таком ритме занятий за полгода-год можно научиться понимать китайский и немного говорить. В 2019-м Саша вместе с родителями побывала в Китае. К тому моменту она уже понимала местную речь и была в состоянии поддержать разговор, реагировать на спонтанную речь.

– Мы посетили Пекин и Шанхай. Мне очень понравилось. Их культура совсем непохожа на европейскую. Кстати, ею я заинтересовалась уже в процессе изучения языка. Они будто с другой планеты. Другая пища, еда, традиции. Чувствуешь, что это нечто неизведанное, – делится впечатлениями от путешествия Александра.

Фото предоставлено героиней публикации.

«УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ»

В том же году в России впервые провели ЕГЭ по китайскому языку. И школьница решила, что нужно попробовать свои силы. Ведь она уже точно знала, что хочет связать будущее с Поднебесной.

– Хотела бы переехать в Китай. Работать там, лучше узнать язык и культуру. Я начала все это изучать, и теперь мне сложно остановиться, – смеется школьница.

Прошлым летом школа, в которой занимается Саша, хотела поехать в Китай попрактиковать язык. Но не получилось. Ситуацию подпортил коронавирус. По этим же причинам не удалось получить грант на обучение в Поднебесной.

Хоть эпидемия и внесла коррективы в промежуточные планы, основополагающие остались теми же. Саша готовится сдавать китайский и английский языки, историю и русский. Собирается подавать документы в Казанский университет на востоковедение, зарубежное регионоведение и на специальность переводчика. Также рассматривает варианты поступления в Санкт-Петербург и Москву. Кстати, результат ЕГЭ по иностранному нужно подавать один – либо по английскому, либо китайскому. Но выпускница решила подстраховаться: сдать оба предмета, а итоги лучшего предоставить в вуз.

– Специально для ЕГЭ по китайскому прошлым летом я начала заниматься еще и с репетитором из Новосибирска. Педагог является экспертом, проверяющим единый госэкзамен, помогает мне разобраться в критериях, – продолжает школьница. – Китайский – сложный. Его нельзя приравнивать к английскому. Думаю, справедливее было бы проводить испытание по типу международных экзаменов на определение уровня языка. Там аудирование медленнее и яснее. Тексты соответствуют среднему знанию. А на ЕГЭ могут достаться как очень трудные, так и очень легкие задания. Уровень сложности плохо определен.

Но Саша настраивает себя на лучшее:

– Главное на экзамене – не переживать. Буду стараться изо всех сил.

«ЧАСАМИ ПРОПИСЫВАЛИ ИЕРОГЛИФЫ»

Ученица воронежской школы № 1 Томирис Намозова учит китайский немного меньше – около двух лет. Однако ее судьба сложилась таким образом, что девушка получает сейчас сразу два образования: российское и китайское. В первую смену занимается в школе, во вторую – дистанционно в зарубежном колледже. Томирис даже успела отучиться полгода в Поднебесной, но потом пришлось вернуться обратно из-за пандемии.

– Китай очень быстро развивается, и там все построено на трудолюбии, а мне свойственно такое качество. По этим причинам я и решила изначально попробовать там поучиться. Хотя даже не знала, понравится язык или нет, подойдет ли он мне, – объясняет школьница.

В пекинском колледже девушка изучает исключительно китайский. Учится грамматике, говорению, письму.

– В школе я привыкла к длительным занятиям по восемь часов. А в Китае уроки длились с восьми утра до 11.30, иногда после перерыва была еще одна пара. Для меня это была настоящая свобода, – вспоминает Томирис. – Нам все очень четко и хорошо объясняли. Преподаватели знали: если в сентябре мы начали вот это, то к октябрю будет такой результат. Если ты концентрировался во время урока, то дома можно было даже не повторять материал. А прийти спокойно на следующий день и все рассказать. Но письменные задания, конечно, приходилось выполнять после занятий.

Девушка признается: поначалу рука не хотела писать иероглифы. Но как только она поняла, из чего они состоят, какие бывают палочки и закорючки, стало проще.

– Раз по 20-30 приходилось прописывать один иероглиф. Под это были отведены отдельные занятия. Но как только база наработалась, как только начинаешь понимать, как поэтапно писать каждую палочку, то новый иероглиф можно начертать интуитивно, разложив на составляющие.

Похуже у Томирис дела обстоят с произношением. Необходимо четко следить за интонацией: вытягивать, просто проговаривать, произносить резко и т. д, а это не всегда получается.

Фото предоставлено героиней публикации.

«ПОЛТОРА МЕСЯЦА НОСИЛА С СОБОЙ ВИЛКУ»

Оставшиеся от Пекина впечатления у девушки – «просто вау». Большой город с небоскребами, с едой, которая сначала казалась несъедобной, с людьми, которые разговаривают на непонятном языке и не понимают английского.

– Осваивались постепенно. Нашли итальянскую забегаловку. Как-то даже раздобыли гречку. Позже отыскали русский квартал, где был борщ. В кафе иногда приходилось просто пальцем показывать, что тебе нужно. Потом выучили элементарные основные фразы на китайском. Даже смогли велосипеды арендовать. Палочками не могла долго научиться есть, поэтому месяца полтора ходила со своей вилкой, – со смехом делится Томирис.

Также колледж позволил ребятам посетить основные достопримечательности, например, побывать на Китайской стене. Посмотреть различные мосты, дворцы и памятники, поучаствовать в торжествах по случаю Лунного праздника.

«БЕЗ ПОДГОТОВКИ НАБЕРУ 80 БАЛЛОВ»

Семья Томирис до прошлой осени жила в Душанбе, поэтому китайская культура отчасти ей показалась близкой. А вот ЕГЭ, с которым школьница столкнулась после переезда из столицы Таджикистана в столицу Черноземья, немного ее озадачил.

– У нас нет такой формы аттестации. И, конечно, я была в шоке от вариантов, которые тут придумывают, – продолжает школьница. – Разумеется, мне хочется поступить в китайский вуз, но не знаю, какая будет эпидобстановка, откроются ли границы, поэтому буду поступать в российский университет.

Томирис выбрала ЕГЭ по русскому, математике, обществознанию и китайскому. Планирует поступать в Санкт-петербургский университет на экономиста с уклоном на Китай или международные отношения.

– Посмотрела все задания по китайскому языку: спокойно могу набрать 80 баллов без подготовки. Но у нас особо и готовить некому. Русский пишу на 70-80 баллов. Математика стала хромать в последнее время, но я хожу к репетитору.

При таком графике с двойным обучением, подготовкой к ЕГЭ и репетиторами времени на себя у Томирис практически не остается. Но она думает, что потраченное на учебу время себя оправдает. А еще она не пытается сильно планировать, ведь за последние годы в ее жизни произошло слишком много изменений. Что будет дальше – покажет только время.

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