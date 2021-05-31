Кредитный портфель ВТБ в Воронежской области превысил 109 млрд рублей

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Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату достиг 64 млрд рублей, из которых на долю крупного инвестиционного бизнеса приходится 13,8 млрд рублей. Объем займов среднему и малому бизнесу вырос до 50,2 млрд рублей. В 2021 году воронежский ВТБ продолжил активно участвовать в реализации государственных программ поддержки предприятий СМБ. Объем кредитного портфеля по «Программе 1764» за квартал увеличился на 23% и достиг 8,4 млрд рублей. В рамках «Программы 1528» Минсельхоза портфель составляет 20,65 млрд рублей.

Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 40 млрд рублей, из которых основная часть – средства компаний сегмента СМБ (31,4 млрд, +4% за квартал). Документарный портфель (гарантии и аккредитивы) на отчетную дату составил 18,8 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2021 года розничный кредитный портфель подразделения составил 45,3 млрд рублей (+3% с начала года). Портфель ипотеки достиг 24,8 млрд рублей, увеличившись за 3 месяца на 3%. Кредиты наличными выросли на 5%, до 17,1 млрд рублей. Всего за квартал ВТБ предоставил жителям региона 6 тысяч кредитов на сумму 5,5 млрд рублей (+30% к аналогичному показателю 2020 года). На покупку жилья банк одобрил 1,2 тыс. займов на 2,4 млрд рублей (+25%). Объем выдач кредитов наличными составил 2,7 млрд рублей (+33%), автокредитов – 380 млн (+30%).

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 апреля достиг 82,3 млрд рублей, прирост за 3 месяца составил 3%. Наибольшая динамика зафиксирована в направлении инвестпродуктов – этот портфель увеличился на 11%, до 23,7 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Воронежской области - вице-президент Владимир Пенин отметил: «В первом квартале мы нарастили объемы бизнеса в регионе. Мы продолжаем увеличивать клиентскую базу – в том числе, благодаря участию во всех действующих программах господдержки физических и юридических лиц. В частности, в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 объем заключенных соглашений достиг на 1 апреля 33 млн рублей. Росту розничного кредитования способствовали рекордно низкие процентные ставки по ипотечным займам и кредитам наличными. Одной из стратегических задач остается цифровизация. Банк продолжает совершенствовать дистанционные каналы, делая использование финансовых инструментов максимально быстрым и удобным».

Банк ВТБ (ПАО).