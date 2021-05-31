ВТБ обеспечит проведение акции с кешбэком по картам «Мир» в воронежских электричках

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C 1 июня до 30 сентября 2021 года держатели карт «Мир» любого банка смогут ездить на электричках пригородной пассажирской компании Черноземье (ППК Черноземье) с кешбэком 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Проект запущен НСПК в сотрудничестве с ППК Черноземье, ВТБ как банк-эквайер обеспечивает техническую возможность проведения акции.

Это первая подобная акция в электричках в России. Электрички ППК Черноземье курсируют в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях. Сэкономить на проезде жители и гости этих регионов могут, приобретая с помощью карты «Мир» билеты в мобильных приложениях «Пригород», «РЖД Пассажир», стационарных кассах, мобильных кассах в вагонах. После оплаты со счета карты будет списана полная стоимость билета, но уже спустя несколько минут сумма скидки будет возвращена на карту.

«Мы реализуем уникальную для России акцию, которая позволит держателям карт «Мир» экономить на проезде в пригородных поездах. Уверены, они оценят удобство оплаты таким способом, а также быстроту зачисления кешбэка», - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Управляющий банка ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин добавил: «ВТБ сотрудничает с платежной системой «Мир» на протяжении многих лет, и многие наши совместные проекты пользуются большой популярностью. Уверен, что держатели карт «Мир» будут рады получить максимальную выгоду при проезде в воронежских электричках». Банк ВТБ (ПАО).