Банк ВТБ в Воронеже стал стратегическим партнером Форума Столля-2021

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Форум проводится ежегодно и приурочен ко Дню российского предпринимательства.

Одно из ключевых событий Форума – вручение региональной предпринимательской премии им. Вильгельма Столля, которая учреждена по инициативе правительства Воронежской области как знак признания заслуг представителей бизнес-сообщества в социальном и экономическом развитии региона.

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин вручил награду победителю в номинации «Бизнес, проверенный временем». Им стал Валерий Никитин, генеральный директор АО «Путь Ленина».

АО "Путь Ленина" входит в число старейших сельхозпредприятий Аннинского района Воронежской области. Основные направления деятельности — растениеводство, молочное и мясное животноводство. На сегодняшний день организация является лидером сельскохозяйственной отрасли Аннинского района и входит в десятку лучших с/х предприятий региона.

«Одна из важнейших миссий ВТБ как финансового института – создание благоприятной среды для развития предпринимательства. В настоящий момент ключевые отрасли Воронежской области находятся в зоне роста, и мы стремимся внести свой вклад в успех экономического развития региона, в благосостояние его жителей. Премия Столля – не только престижная бизнес-награда. Это ещё и объединяющее событие для людей, развивающих региональную экономику, которое дает возможность выстроить конструктивный диалог с властью и обменяться опытом. Мы рады быть частью столь значимого делового события», – прокомментировал Владимир Пенин. Банк ВТБ (ПАО).