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Липецкие регбисты впервые участвовали в этом турнире и сразу выиграли серебряные медали. Сегодня со спортсменами встретился руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Он поздравил игроков и обсудил с ними перспективы развития регби в нашем регионе.

Спортсмены рассказали, что второго места в высшей лиге достаточно для перехода на следующий этап. Теперь наша команда может заявиться в Премьер-лигу, но необходимо увеличивать финансирование. Игорь Артамонов ответил, что областная власть готова рассмотреть варианты поддержки команды.

«Думаю, что надо заявляться в Премьер-лигу. У вас есть все шансы хорошо выступить и достойно представить наш регион. Обязательно обсудим возможность дополнительного финансирования клуба и поддержим вас», – сказал Игорь Артамонов.

Липецкая команда по регби создана в 2003 году. В клубе играют только местные спортсмены. Трое из них приглашены в сборную России. Глава региона отметил, что это хорошее достижение.

Тренер команды рассказал, что в последнее время в регионе растёт интерес к регби, особенно среди детей, и предложил развивать этот вид спорта. Игорь Артамонов поддержал инициативу. В частности, в ходе встречи стадо известно, что уже в этом году в Липецкой области откроется три секции для регбистов – в Ельце, Липецком районе и в городе Грязи.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.