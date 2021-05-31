В редакции «Комсомолки» прошло награждение победителей конкурса «Дети рисуют Победу»

Дипломы и фирменные сувениры от организаторов

Елена ФЕДЯШЕВА

Интерес к конкурсу среди юных читателей «Комсомолки» оказался огромным: за три недели в нем приняли участие почти 2000 человек, разместивших свои работы на нашем сайте, у страницы проекта за этот период было более 176 000 просмотров.

Свои рисунки присылали ребята в возрасте от 3 до 16 лет со всей территории Воронежской области. Мы подвели итоги голосования на сайте и определили лидеров в каждой из трех возрастных групп (младшая – 3–6 лет, средняя – 7–10 лет и старшая – 11–16 лет).

Символично, что награждение победителей прошло в день рождения «Комсомолки» – 24 мая. Нашей газете исполнилось 96 лет! В качестве подарков ребята получили увлекательные настольные игры, книги «Великие художники» из коллекции ИД «Комсомольская правда», а также фирменные сувениры от ПСБ.

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Мама шестилетнего Никиты Печкурова, занявшего первое место в младшей возрастной категории, рассказала, что начала приобщать его к истории Великой Отечественной войны с раннего возраста: «В этом году, например, мы ездили в Прохоровку к памятнику танкистам, – говорит Елена. – Сыну близка тема техники, поэтому на своем рисунке он изобразил танк и солдата».

Никита Печкуров

Второе место в младшей возрастной группе заняла Лилия Клепачева из Россоши, отлично рисующая красками. «Прадедушка Лили воевал, память о нем бережно хранится в семье, – рассказала нам воспитательница Лилии Наталья Николаевна. – На День Победы они участвуют в возложении цветов. Чтобы наглядно показать тяготы военного времени, мы с детьми в группе детского сада даже делили кусочек хлеба на маленькие части, чтобы ребята представили, какой была порция на одного человека в блокадном Ленинграде».

Рисунки на военную тематику присылали и мальчишки, и девочки.

«Здорово, что конкурс вызвал такой отклик у юного поколения. И очень приятно осознавать, что в нашем регионе живет много талантливых ребят, которые прислали столько прекрасных работ. Мы были рады поддержать этот замечательный проект», – сказал Тимур Хлебников, региональный директор ПАО «Промсвязьбанк» в Воронеже.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Возрастная категория 3–6 лет:

1 Никита Печкуров, 6 лет (г. Воронеж) – 7384 голоса.

2 Лилия Клепачева, 5 лет (г. Россошь, Воронежская обл.) – 6461 голос.

3 Роман Стебунов, 6 лет (г. Воронеж) – 5897 голосов.

Возрастная категория 7–10 лет:

1 Диана Чечелева, 7 лет (г. Воронеж) – 2823 голоса.

2 Артем Ермаков, 9 лет (с. Бабяково, Воронежская обл.) – 1058 голосов.

3 Мария Еромова, 8 лет (г. Воронеж) – 612 голосов.

Возрастная категория 11–16 лет:

1 Николай Ермаков, 11 лет (г. Воронеж) – 811 голосов.

2 Евгения Молокова, 11 лет (г. Воронеж) – 497 голосов.

3 Вероника Глуховская, 11 лет (пгт Каменка, Воронежская обл.) – 392 голоса.

Приз как самая юная участница по результатам голосования в возрастной категории 3–6 лет получила трехлетняя Екатерина Веревкина, трогательную работу которой поддержали 1008 человек!

Поздравляем победителей конкурса и желаем им новых успехов в творчестве!