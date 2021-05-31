Последние новости Воронежа на 31 мая 2021 года: утопленники, сход с рельсов поезда и восстановление хлебзавода

В один день на воде погибли 10-летняя школьница и 27-летний парень. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже неподалеку от Тепличного 10-летняя школьница утонула в Дону. Днем 29 мая две девочки пошли гулять на речку и не сказали об этом родителям. Одна из подружек решила искупаться, однако не смогла выплыть из-за сильного течения. Школьница, которая оставалась на берегу, побежала за взрослыми, но было поздно. Ребенка спасти не удалось. Тело из воды достали водолазы. Следователи начали проверку.

В этот же день в реке Хопер утонул 27-летний житель Борисоглебска. Тело передали правоохранителям, чтобы установить причину и обстоятельства смерти.

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