Губернатор рассказал, как во время пандемии развивалась экономика Воронежской области

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Александр Гусев в своем ежегодном отчете перед депутатами Воронежской областной Думы обозначил ключевые показатели в экономической сфере региона. К примеру, валовой региональный продукт вырос на 3,4% к предыдущему году, промышленное производство – на 4,1%, сельское хозяйство – на 2,1%, реальная заработная плата – 3,2%, инвестиции – 3,5%.

Воронежская область заняла первое место в ЦФО по исполнению национальных проектов. Что касается бюджета, то он, даже не смотря на сложности в пандемийном году, остался профицитным. Доходная часть составила 143,9 млрд рублей, что на 6 млрд превысила запланированные показатели. По уровню прироста собственных налоговых и неналоговых доходов (12,3%) область заняла шестое место в РФ.

Агропромышленный и промышленный комплексы

По словам главы региона, Воронежская область осталась в пятерке ведущих российских регионов по производству сельсхозпродукции. Порадовала и прошлогодняя урожайность зерновых – она составила примерно 40 ц/га. По валовому же сбору зерна и сахарной свеклы регион вошел в первую тройку по стране, а по подсолнечнику занял четвертое место.

Отметил Александр Гусев и динамику в развитии областного животноводства. Здесь удалось продемонстрировать наивысшее за пять лет увеличение объема производимой мясомолочной продукции. В итоге регион занял третье место в России как по поголовью КРС, так и по производству молока. А по выработке мяса скота и птицы мы заняли шестую позицию.

– Перспективная задача, стоящая перед правительством области, – сохранить темпы роста в сельском хозяйстве, в первую очередь, за счет развития производств с высокой добавленной стоимостью. Необходимо также расширять продовольственный ассортимент и увеличивать экспортные поставки, – пояснил Александр Гусев.

В 2020 году в Воронежской области удалось запустить три современных молочных комплекса, две селекционные площадки и три свиноводческие фермы. На данный момент в Павловске происходит сборка и наладка оборудования на мясокомбинате с 12-миллиардным объемом инвестиций.

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Промышленное производство по итогам минувшего года выросло на 4%. В качестве федеральной адресной поддержки эта отрасль получила 3,1 млрд рублей. 1,4 млрд из этой суммы – по программам Фонда развития промышленности, 700 млн рублей привлечено предприятиями оборонно-промышленного комплекса, работающими на территории области. Общий объем региональной поддержки составил 81,3 млн рублей.

Строительная сфера

По итогам прошлого года в Воронежской области было введено 1,7 млн квадратных метров жилья, в том числе 842 тысяч квадратных метров в сегменте индивидуального строительства.

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– Мы стали одними из первых, кто начал применять новый механизм кредитования жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Объем размещенных средств на таких счетах за минувший год возрос в 2,5 раза и превысил 13 млрд рублей. По приросту доли жилищных проектов, реализуемых по новому принципу (+44,6%), Воронежская область стала лидером в Российской Федерации. Наша задача на будущее – сохранить и, по возможности, увеличить темпы жилищного строительства, – сообщил Александр Гусев.

В регионе приступили к реализации 33-х проектов комплексного развития территорий, из них 7 проектов застроенных территорий и 8 – реновации промышленных зон. Общий планируемый объем этих проектов – более 12-ти млн квадратных метров жилья.

Новые дороги

Губернатор озвучил, что в 2020 году региональный дорожный фонд увеличили на 9,2% – до 16,6 млрд рублей. Было отремонтировано более 1 тысячи км автомобильных дорог, еще 16,2 км построено и реконструировано, обустроено 30 наземных пешеходных переходов. Это позволило довести уровень нормативного состояния автодорог регионального и межмуниципального значения до 69,5%. В текущем году размер дорожного фонда увеличат до 17 млрд рублей.

Александр Гусев рассказал также об объектах, которые были открыты в 2020 году после реконструкции, – это мост через водосброс воронежского водохранилища и путепровод по улице 9 Января в областном центре. Что касается планов на 2021-й год, то в ближайшее время завершится реконструкция путепровода по улице Ленина в Воронеже и начнутся работы на Остужевской развязке.

Комфортная городская среда

В прошедшем году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» было выделено более 1 млрд рублей. Это позволило преобразовать 98 дворовых территорий и 20 общественных пространств в 24-х муниципальных образованиях. В Россоши, Павловске и Новохоперске воплощены 3 проекта из числа победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Среди наиболее значимых объектов, которые реконструированы в прошлом году, – Площадь Победы в Воронеже, парк в Северном микрорайоне Острогожска, центральная площадь в Новой Усмани.