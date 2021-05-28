Последние новости Воронежа на 28 мая 2021 года: штраф за нацизм и завершение уголовного дела об убийстве профессора

Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежского пенсионера оштрафовали за реабилитация нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). В мае 2020-го он разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Мужчине грозило до трех лет лишения свободы, но суд назначил только штраф - 90 тысяч рублей.

В Воронеже братскую могилу у дома престарелых признали объектом культурного наследия. В переулке Днепровском, 1 похоронены красноармейцы, которые погибли в боях на территории Чижовки в июле-августе 1942 года. Останки двух человек нашли 1999-го во время стройки. Их захоронили на территории геронтологического центра «Забота». Затем присвоили могиле регистрационный номер 21. Позже сюда перенесли еще 29 воинов.

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела о зверском убийстве профессора химического факультета ВГУ Вячеслава Кузнецова. Двое обвиняемых – айтишник Александр Харламов и аспирант университета Дмитрий Быковский – стали фигурантами сразу нескольких тяжких преступлений. Сейчас сложно сказать, какое наказание им грозит. Только по одной из статей предусмотрено пожизненное заключение. Следователи передали дело в суд.

Владимир Путин заявил о завершающихся испытаниях доработанного воронежского военного транспортника Ил-112В. 30 марта самолет впервые после перепроектировки и доработки конструкций взлетел в небо над нашим городом. Старт был дан с аэродрома авиастроительного предприятия (ВАСО), где производилась сборка.