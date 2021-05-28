15 минут - и вы под защитой: пошагово разбираем вакцинацию против коронавируса в Воронеже

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«КП-Воронеж» вместе с представителями Территориального фонда обязательного медицинского страхования прошла всю процедуру иммунизации против COVID-19

Сегодня в Воронеже и области работают 54 пункта вакцинации против коронавируса – это 205 прививочных кабинетов. Если же вы живете в поселении, отдаленном от медорганизаций, то можете вызвать мобильную бригаду к себе домой. Медики также приезжают и к пожилым воронежцам, которым тяжело передвигаться.

При этом сделать вакцину можно в любой медицинской организации, а не только в поликлинике, к которой вы прикреплены. Например, процедуру можно пройти в учреждении, которое ближе к вашей работе.

Мы воспользовались такой возможностью и вместе с представителями Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области посетили городскую поликлинику №1 (БУЗ ВО ВГКП № 1), чтобы пошагово разобрать всю процедуру вакцинации.

ШАГ 1. ЗАПИСЬ

Если вам уже есть 18 лет, то записаться на вакцинацию вы можете с помощью специального сервиса на портале Госуслуг. Это займет всего пару минут: войдите в личный кабинет и выберите функцию «Запись на прием к врачу». Далее нужно выбрать удобное подразделение, где осуществляется иммунизация, а также в разделе «Наименование должности врача» выбрать пункт «Вакцинация от COVID-19». Перед вам откроется календарь с перечнем дат и времени. Выбрали наиболее удобную? Вносите свои данные! И не забудьте в назначенный час прийти на пункт вакцинации.

Оформление на вакцинацию не занимает много времени

Впрочем, это не единственный вариант. Когда мы пришли в поликлинику, то несколько людей, например, тут же проходили оформление на вакцинацию - у них это не заняло много времени. Записаться на прививку можно по телефонам и через инфоматы медицинских организаций.

Директор Воронежского филиала СОГАЗ-Мед Юлия БЕССАРАБОВА.

- Вакцинация против COVID-19 - востребованная услуга, от которой зависит наша безопасность и, я бы даже сказала, нормальная жизнь в будущем. Мы обзваниваем жителей Воронежской области, которых медицинские организации хотели бы пригласить на вакцинацию в первую очередь, как правило, это люди из групп риска - стоящие на медицинском наблюдении или представители старшего поколения. Мы им предлагаем придти и показаться врачам. Если терапевт рекомендует - привиться. Сейчас поставляется в достаточно количестве вакцина нескольких наименований - люди свободно могут записаться и пройти процедуру иммунизации, - комментирует директор Воронежского филиала СОГАЗ-Мед Юлия БЕССАРАБОВА.

На первом же этапе отметит, что вся процедура абсолютно бесплатна!

Евгения ИСАЕНКОВА

- Медицинская помощь при проведении вакцинации финансируется из средств обязательного медицинского страхования, бюджета субъекта РФ и федерального бюджета, между которыми распределяются виды расходов на оказание услуг входит в программу ОМС. Для граждан - это гарант того, что прививку можно сделать бесплатно. Сами иммунобиологические препараты медорганизации получают за счет средств федерального бюджетов. Обеспечение условий транспортировки и хранения вакцины финансирует региональный бюджет. А прием врача перед первым и вторым этапом вакцинации и последующее поствакцинальное наблюдение оплачиваются из средств обязательного медицинского страхования как медпомощь, оказанная в амбулаторных условиях, - рассказала начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области Евгения ИСАЕНКОВА.

Вакцинироваться можно без привязки к месту жительства или месту прикрепления, но при выборе поликлиники помните, что вакцинация включает 2 этапа. В период между ними желательно оставаться под наблюдением врача. Поэтому обе вакцины лучше делать в одной медорганизации.

Если вам сделают прививку за пределами нашего региона (а полис ОМС вы получали здесь), то процедура финансируется посредством межтерриториальных расчетов между фондами ОМС.

ШАГ 2. ПРОВЕРКА

Рядом с пунктом вакцинации расположен кабинет врача-терапевта для предварительного осмотра пациентов, диагностики противопоказаний. Перед нами туда прошел мужчина почтенного возраста - он рассказал, что вакцинироваться его «заставила» жена, хотя он и сам оказался не прочь обезопасить себя и свою семью.

Обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева - это также часть территориальной программы ОМС для жителей Воронежской области.

Основные противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые заболевания и обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания. Подробная памятка для пациента «Все о вакцинации против COVID-19» разработана Минздравом России. С ней можно ознакомиться на сайте ТФОМС Воронежской области. Но в каждом случае верное решение поможет принять ваш лечащий врач.

- Ситуации бывают разные. К нам поступают и письменные жалобы. Например, женщина 86 лет осталась недовольна тем, что ей не сделали вакцину. Врач отказал ей. И контроль показал, что медик был абсолютно прав: существовал риск осложнения ее многочисленных заболеваний. Был и обратный случай: обратился сын другой пожилой женщины. Он жаловался, что его матери сделали прививку. Ее пригласили по телефону в одну из районных больниц. Она подписала добровольное согласие и прошла процедуру. Мужчина был возмущен, что у его пожилой матери могут быть осложнения. Экспертиза показала, что в действиях врача все было верно. Риски от COVID-19 были бы выше, - отмечает Юлия БЕССАРАБОВА.

ШАГ 3. ПЕРВЫЙ КОМПОНЕНТ

После осмотра терапевта пациент с карточкой проходит непосредственно в прививочный кабинет и закатывает рукав. Только что размороженную вакцину специалист вводит пациенту. За время нашего наблюдения ни один из пришедших не пожаловался на какие-либо ощущения.

В прививочном кабинете

- Были случаи, когда приходили пожилые люди переживали до процедуры, а после того, как им прививку сделали, они же еще и своих соседей приводили, чтобы и те вакцинировались. За день вакцинацию у нас может пройти около 60 человек. Стараемся, чтобы не было большого скопления, предлагаем людям наиболее комфортное время. Так что долгого ожидания нет, - рассказывает врач общей практики воронежской поликлиники №1 Светлана ПОЛЕК.

Светлана ПОЛЕК

Вся процедура занимает 15 минут - от оформления до прививки. Вы можете успеть все сделать в обеденный перерыв и при этом еще и спокойно потом пообедать.

ШАГ 4. ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ

Примерно через три недели необходимо повторно явиться к врачу для введения второго компонента. Процедура проходит аналогично, но занимает еще меньше времени. После того, как пациент завершит процедуру, он сможет распечатать специальный сертификат, что он привит против COVID-19. С этим документом вы сможете, например, спокойно путешествовать.

- Граждане, которым проведено 2-кратное вакцинирование от новой коронавирусной инфекции, или переболевшие новой коронавирусной инфекцией не более 3 месяцев назад, с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. Приказ департамента здравоохранения Воронежской области о возобновлении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в отношении этих групп взрослого населения вступил в силу 5 марта 2021, - отмечает Евгения ИСАЕНКОВА.

В составе подушевого финансирования медпомощи из средств ОМС предусмотрена и оценка поствакцинального иммунитета пациента. Так что и после прививки вы будете под наблюдением медиков, если это будет необходимо. Впрочем, как показало общение с теми, кто уже защитил себя от коронавируса, если какое-то недомогание после вакцинации и появляется - то совсем незначительное.

- Желающих пройти вакцинацию становится все больше. Чтобы получить эффект, нужен коллективный иммунитет. Сотрудники ТФОМС и страховых компаний одними из первых сделали прививки. Мы действуем по принципу «начни с себя» - фонд не только финансирует, информирует о возможности и порядке проведения, обеспечивает правовую поддержку и контролирует качество оказываемой медпомощи, в первую очередь мы сами вакцинируемся ежегодно от всех сезонных инфекций. Для себя решение о прививки я приняла не колеблясь. У меня нет противопоказаний. При этом нахожусь в ответе не только за себя, но и за окружающих меня людей. У меня есть родные и близкие пожилого возраста - после вакцинации я могу свободно общаться с ними и не переживать о том, что могу их заразить, - подчеркивает Евгения ИСАЕНКОВА.

Что делать, если возникнут проблемы?

Если случились трудности при записи на вакцинацию, можно обратиться по единому федеральному номеру 122. С более подробной информацией о вакцинации можно ознакомиться, позвонив на единую горячую линию 8-800-2000-112.

По вопросам обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованные лица также могут обратиться в свою страховую медицинскую организацию или в Территориальный фонд ОМС Воронежской области по телефонам:

Единый контакт-центр 8-800-775-95-39

ООО МСК «ИНКО-МЕД» 8-800-100-36-03

Воронежский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02.

Прием звонков ведется круглосуточно, звонок на всей территории России бесплатный.

Фото Виктора Левшакова