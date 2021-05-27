Последние новости Воронежа на 27 мая 2021 года: суд над вице-мэром и резкое похолодание

Заметное понижение температуры сохранится в первых числах июня. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Уголовное дело бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова передали в суд. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, чиновник получил от предпринимателя полтора миллиона рублей за помощь в выделении участка под ярмарку в районе Юго-западного рынка. Дело рассмотрит Центральный районный суд. Антиликаторову грозит до 15 лет лишения свободы.

Руководитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов пошел на повышение. Губернатор назначил его новым заместителем председателя правительства Воронежской области. Он будет курировать несколько департаментов: образования, культуры, физкультуры и спорта.

В Воронеже драка полицейского и бомжа закончилась стрельбой. Инцидент произошел а улице Любы Шевцовой. Жительница дома сообщила правоохранителям, что ее мужу угрожает ножом неизвестный на лестничной площадке. На вызов прибыл экипаж патрульно-постовой службы. А мужчина (как оказалось ранее судимый за убийство и без определенного места жительства горожанин) занял оборону в подвале дома. Затем попытался выхватить оружие у полицейского. Во время потасовки пистолет выстрелил дважды. Одна пуля попала в правоохранителя, вторая – в хулигана.

После жары в Воронеж придет похолодание. 27 и 28 мая погода будет жаркой, в отдельных районах области столбик термометра и вовсе достигнет 30 градусов. Однако на выходных пройдут сильные грозовые дожди. Заметное понижение температуры сохранится в первых числах июня.