В Воронежской области в 2020 году зарплата врачей выросла до 70 тысяч рублей

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Сегодня, 27 мая, губернатор Александр Гусев отчитался перед депутатами областной Думы о работе правительства за прошлый год. Свое выступление он справедливо начал с ситуации, которая сложилась в здравоохранении. Он отметил, что год был сложный и потребовал от всех органов власти максимальных усилий и принятия беспрецедентных мер поддержки граждан и бизнеса. При этом пришлось делать главное – менять подходы к организации медицинской помощи.

На борьбу с пандемией в 2020-м году было направлено 7 млрд рублей. Из них 2,7 млрд выделено на стимулирующие выплаты медикам. Тем категориям, которые не вошли в федеральный перечень, доплаты производились из областного бюджета, а это 73 млн рублей.

В короткий срок было перепрофилировано 45 медучреждений, развернули 5,5 тысяч коек для пациентов с ковидом. Дополнительное обучение прошли 11,5 тысяч медработников.

– Хочу еще раз выразить большую признательность Президенту страны за решение о возведении в Воронеже многопрофильного медицинского центра на 200 коек с современным оборудованием, а Министерству обороны – за строительство и оснащение госпиталя, – поблагодарил за поддержку Александр Гусев.

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Также была модернизирована система диагностики и выявления коронавирусной инфекции. Сегодня по уровню охвата жителей тестированием Воронежская область находится на 4-ом месте в ЦФО (после Москвы, Московской и Липецкой областей). Также по количеству вылеченных пациентов регион находится на 7-ом месте в России.

– Сейчас мы можем со всей ответственностью заявить: выстроенная за долгие годы структура здравоохранения с сильным поликлиническим звеном и стационарами, а также своевременно принятые нами меры для ее адаптации помогли региону достойно пройти самые критические моменты эпидемии, – подчеркнул губернатор.

В данный момент, когда медучреждения области возвращаются к работе в плановом режиме, резерв коек для больных коронавирусом будет сохранен на уровне 15%.

Что касается ситуации в целом, то все текущие региональные проекты, входящие в нацпроект «Здравоохранение», были реализованы. Общий объем финансирования мероприятий программы «Развитие здравоохранения» в прошлом году превысил 63 млрд рублей. Это на 31% больше, чем в предыдущий период. Средний уровень оплаты труда медиков по итогам прошлого года вырос на 14% и составил 36,2 тысячи рублей, а размер заработной платы врачей – 66,8 тысяч рублей.

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Также глава региона отметил, что в 2020-м году были введены в эксплуатацию корпус онкологической поликлиники в Воронеже и центр амбулаторной онкологической помощи в Борисоглебске. Начато строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера и онкогематологического корпуса детской клинической больницы. Современную технику получили Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения трех больниц скорой помощи (№ 1, 8 и 10) в областном центре.

Губернатор под аплодисменты депутатов поблагодарил врачей, медсестер, санитарок и волонтеров, которые помогают воронежцам бороться с опасной болезнью.

– Сейчас наша цель – обеспечить коллективный иммунитет, чтобы все отрасли экономики заработали полноценно, без ограничительных мер. На данный момент в регионе привито от COVID-19 порядка 277 тысяч человек. Чтобы коллективный иммунитет выработался, нужно привить еще около 900 тысяч жителей. Кроме того, сейчас важно сформировать систему постковидной реабилитации. Соотвествующие кабинеты уже работают, в планах – открытие специализированного диагностического центра, – сообщил Александр Гусев.