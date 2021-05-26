В воронежской горДуме предложили разработать новые меры поддержки для бизнесменов

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Воронежские депутаты инициировали встречу с профильными чиновниками мэрии, на которой обсудили реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Совещание прошло в городской Думе под председательством главы постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям Андрея Соболева.

Как рассказали в пресс-службе городского парламента 25 мая, на мероприятие были приглашены вице-мэр Людмила Бородина, председатель Контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства департамента предпринимательства и торговли области Владимир Алферов.

Парламентарий Андрей Соболев озвучил причину, которая дала толчок для обсуждения этого важного вопроса. Ранее КСП города провела проверку реализации программы по поддержке малого и среднего предпринимательства за предшествующий период. В марте 2021 года отчет был представлен депутатам.

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Согласно заключению аудиторов, поскольку на финансирование мероприятий программы не выделялось никаких средств с 2016 года, то они и не планировались до 2024 года.

– Денежные вливания по этой статье проходили всего один раз в 2015 году и то за счет бюджетов других уровней. Сама программа носит формально-консультационный характер и не имеет никаких основ по поддержке малого и среднего бизнеса в части развития различных новых направлений, – отметили в думской пресс-службе.

В свою очередь КСП в рамках отчета дала рекомендации мэрии доработать подпрограмму «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» и внести в нее «эффективные мероприятия», которые заинтересовали бы начинающих бизнесменов.

Андрей Соболев напомнил, что именно малый и средний бизнес сегодня составляет основу экономики любого города. Воронеж здесь – не исключение. И привел показательные примеры программ, которые существуют в ряде муниципалитетов нашего региона.

– Гранты, помощь в осуществлении лизинговых платежей и так далее. В районных центрах области даже это есть. У нас же город-миллионник и нет ничего! Необходима корректировка программы, которая сделает ее рабочей. Именно для этого мы и пригласили сегодня представителей областных и городских властей, – прокомментировал парламентарий.

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В свою очередь вице-мэр Людмила Бородина рассказала, что с 2018 года указом президента было разрешено использовать 10% отчислений от упрощенной системы налогообложения и направлять их исключительно на реализацию мер господдержки. Сейчас можно это делать даже с 50% этих средств. Но поскольку чиновники обеспокоены, что не найдется представителей бизнеса, которых бы заинтересовала эта мера поддержки, то они готовы в качестве пилотного проекта начать с 1%. Около 50 млн рублей могут быть направлены на развитие малого и среднего бизнеса по конкретным направлениям: промышленное производство, внутренний туризм, негосударственные музеи, приюты для безнадзорных животных.

Представитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Владимир Алферов рассказал, что в регионе на помощь начинающим бизнесменам по аналогичным направлениям в год тратится порядка 150 миллионов рублей на 167 участников.

Со своей стороны, председатель городской КСП Елена Литвинчук заверила, что их структура готова помочь с разработкой мероприятий и призвала депутатов горДумы к тому же.

По итогам обсуждения, присутствующие приняли решение о создании рабочей группы, которая определит приоритеты в тех или иных отраслях. В нее войдут представители областной и городской власти.

– Основной вопрос заключается в том, чтобы определить те мероприятия, которые дадут наибольший эффект. Но, как было отмечено, трудно оценить эффективность тех или иных направлений с точки зрения использования бюджетных ресурсов. Поэтому и было принято решение создать рабочую группу. Что касается заинтересованности депутатов городской Думы, то здесь она очевидна. Мы создаем условия для развития малого и среднего бизнеса, а, значит, для появления новых рабочих мест, – подытожил Андрей Соболев.

Также депутаты предложили использовать целевое финансирование на строительство объектов муниципального назначения, которые могут быть впоследствии переданы в аренду субъектам малого и среднего бизнеса для развития массовой физкультуры и спорта.

Евгения Фролова.