Воронежская область стала первой в ЦФО и шестой в России по росту собственных доходов

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В преддверии годового отчета губернатора Александра Гусева перед депутатами областной Думы, в правительстве региона 26 мая озвучили цифры по налоговым и неналоговым доходам в бюджет в 2020-м году. Воронежская область продемонстрировала очень хорошие показатели. Регион занял первое место в Центральном федеральном округе и шестое по России.

Так, согласно официальной информации, доходы областного бюджета по итогам 2020 года составили 143,9 млрд рублей. При этом расходы были ниже – 137,6 млрд рублей. Профицит областного бюджета равняется 6,3 млрд рублей.

Сэкономленные средства решено было в 2021 году направить на социально-экономическое развитие региона. В том числе на эти деньги будет реализован ряд мероприятий в рамках национальных проектов.

Как прокомментировал губернатор Александр Гусев, в Воронежской области ответственно ведут бюджетную политику и грамотно планируют расходы. От этого не отступали даже в непростом 2020-м году, когда из-за введенных ограничений у всех были сложности – и у населения, и у бизнес-сообщества. Но власти быстро принимали решения в условиях оперштаба.

– Воронежская область относится к числу регионов, которые проводят ответственную бюджетную и долговую политику. Это подтверждается оценками Минфина, высоким рейтингом кредитоспособности: ruAA со стабильным прогнозом. Выполняются все условия заключенных с Минфином соглашений, грамотно планируются расходы, а госдолг сокращается опережающими темпами. Несмотря на пандемию, в регионе в 2020 году была положительная динамика доходов. И есть все предпосылки, что в 2021 году тренд будет продолжен, – подытожил Александр Гусев.

Напомним, в четверг, 27 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитается перед депутатами облдумы. Прямую трансляцию могут посмотреть все желающие онлайн в 10:00 в официальных группах областного правительства в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

https://vk.com/wall-182585808_135466

https://ok.ru/govvrn36/topic/153120515047481