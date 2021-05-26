Коммунисты Воронежской области высказали соболезнования в связи со смертью выдающегося партийного и государственного деятеля Василия Ивановича Межова

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25 мая 2021 г. на 98-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, выдающийся комсомольский, партийный и государственный деятель Воронежской области

Межов

Василий Иванович

Фронтовик Великой Отечественной войны, он прошёл от Воронежа до Прибалтики, награждён боевыми наградами.

Во многих районах Воронежской области он был первым секретарем райкомов комсомола, КПСС, председателем райисполкомов.

За свой честный многолетний труд, направленный на решение проблем экономики и социальной сферы, улучшение жизни людей В.И. Межов был награждён пятью орденами и многими медалями страны.

Он навсегда останется в наших сердцах примером бескорыстного служения Родине, честного, отзывчивого мужа, отца, друга.э

Прощание состоится 27 мая 2021 года в 13.00 по адресу г. Воронеж, ул. Кирова 8

Рогатнев А.И., Балбеков А.И., Авдеев В.И.,

Кузнецов В.В., Образцов И.Д., Офицеров Ю.В.

Кузнецов О.М., Рудаков С.И.,

Силин А.С., Торубаров В.И.