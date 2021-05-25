В Воронежской области могут появиться новые льготы для ряда категорий граждан

.

Соответствующие законодательные инициативы будут рассмотрены с привлечением экспертов регионального правительства, а некоторые из них, возможно, начнут действовать уже со следующего года, отметил губернатор Александр Гусев.

24 мая состоялась встреча депутатских фракций Воронежской областной Думы – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – с главой региона. Она предварила ежегодный отчет губернатора о работе правительства Воронежской области за 2020 год перед региональным парламентом.

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили с губернатором актуальные вопросы жизни региона. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что социально-экономическое развитие региона в прошлом году проходило в достаточно сложных условиях.

– Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции затронула все сферы жизни воронежцев, оказала влияние на деятельность как законодательной, так и исполнительной власти. Тем не менее, слаженная работа депутатов Воронежской облдумы и представителей правительства региона позволила пройти этот период спокойно, оказать необходимую поддержку жителям области во время пандемии, – отметил Владимир Нетёсов.

Губернатор также поблагодарил депутатов за системную совместную работу. Он подчеркнул, что это во многом позволило снять напряжение, возникшее в социально-экономической жизни региона весной прошлого года, принимать правильные и своевременные решения в условиях неопределенности, вызванной пандемией.

– Область не только не потеряла в собственных доходах, но и значительно их прирастила — более чем на 10%. Вы сделали все необходимое для оперативного принятия антикризисных законов. Это позволило поддержать предпринимательское сообщество, граждан и в целом избежать катастрофы. Уверен, что наработанная в сложных условиях практика позволит нам и в более спокойное время точно так же эффективно сотрудничать и решать актуальные вопросы, — сказал глава региона.

В ходе встречи парламентарии затронули ряд социально-значимых тем. В частности, депутаты отметили, что в регионе создана целая система мер, направленных на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости. При этом от граждан поступает много просьб о повышении возрастного ценза старшего ребенка в многодетной семье до 23-24 лет при условии обучения его в вузе по очной форме. Глава региона отметил, что такая возможность в ближайшей перспективе будет изучена более конкретно и новация может быть внедрена уже в следующем году.

Также депутаты предложили главе региона предусмотреть меру поддержки в виде компенсации пенсионерам и многодетным семьям оплаты за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, особенно в сельских районах Воронежской области. Кроме того, парламентарии подняли темы, касающиеся льгот для «детей войны», молодых специалистов, расширение перечня категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную альтернативу предоставлению бесплатных земельных участков.