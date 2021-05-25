Ежегодный отчет губернатора Воронежской области покажут онлайн

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В четверг, 27 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитается перед депутатами облдумы. Это событие смогут, как и в прошлом году, посмотреть все желающие онлайн. Прямой эфир состоится в 10:00, сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор сообщит о проделанной работе в непростом пандемийном 2020-м году, сделает важные выводы, как наша экономика переживает коронакризис, а также расскажет о главных задачах, поставленных перед правительством на 2021 год. По традиции глава региона расскажет о том, какие изменения произошли в базовых отраслях – экономике и социальной сфере.

Напомним, заксобрание с онлайн-трансляцией будет проходить в регионе не впервые. В прошлом году такой формат встретил хорошие отзывы у жителей Воронежа и области. В этом году решили его повторить.

– В прошлом году формат прямой трансляции вызвал интерес у пользователей: во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» отчет набрал более 387 тысяч просмотров. Поэтому такую традицию публичных выступлений я продолжу. Расскажу, как о вызовах, которые сделала для региона пандемия, так и об устойчивости воронежской экономики, и о планах развития области на ближайшие годы, – прокомментировал губернатор.

Посмотреть отчет Александра Гусева перед парламентариями можно в официальных группах областного правительства в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

https://vk.com/wall-182585808_135466

https://ok.ru/govvrn36/topic/153120515047481