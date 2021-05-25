Под Воронежем нашли неизвестное захоронение узников концлагеря времен Великой Отечественной войны

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Поисковое объединение «ДОН» 24 мая при проведении поисковой разведки на месте дислокации бывшего концентрационного лагеря времен Великой Отечественной войны «кирпичный завод» в селе Лушниковка обнаружило ранее неизвестные захоронения узников из числа гражданского населения. По предварительным оценкам, в братской могиле могут находиться до 500 человек.

В справке из архива УФСБ по области за подписью начальника управления НКВД майора госбезопасности Голубева сообщается:

- В пригородном селе Лушниковка на территории кирпичного завода размещен концлагерь для женщин и детей. Второй лагерь, для военнопленных красноармейцев, расположен в центре города около церкви. Оба лагеря находятся под открытым небом, огорожены колючей проволокой в четыре ряда и охраняются патрулями – мадьярами. Содержащихся в лагерях не кормят, детям разрешают ходить собирать милостыню, а также разрешается передавать передачи. В лагерях много больных – медицинская помощь не оказывается. Имеется большая смертность.

Согласно архивным записям, за время существования лагеря число погибших составляло около 8,5 тысяч человек. Теперь объединению предстоит совместно со специалистами воронежского СУСКа провести опознание погибших и поиск их родственников.