За детский отдых воронежцам вернут до половины стоимости путевки, но не более 20 тысяч

Фото Александра Черных Фото: из архива «КП»

В департаменте образования, науки и молодежной политики сообщили, что начали работу по подключению к программе возврата части стоимости детской путевки. Напомним, эта мера вводится по поручению президента России в качестве поддержки внутреннего детского туризма, отдыха и оздоровления.

- Родитель или законный представитель сможет вернуть до 50% от стоимости поездки в детский стационарный лагерь (по всей России), но не более 20 000 рублей, - рассказали в департаменте.

Условием возврата денег является оплата поездки картой «Мир». На нее в течение пяти дней после предоставления документов будет перечислен кешбэк. Программа распространится на все поездки с датой возвращения по 15 сентября 2021 года. Сейчас идет тестирование технической части программы кэшбэка.

Напомним, что также продолжает действовать программа компенсации части стоимости путевки в местные детские оздоровительные лагеря для работающих родителей за счет субсидий из областного бюджета.

Для детей работников бюджетной организации компенсация составляет 80% от базовой стоимости путевки. Для детей работников иных организаций компенсация составляет 50% от базовой стоимости путевки.

Напомним, базовая стоимость путевки в ДОЛ с круглосуточным пребыванием в 2021 году составляет:

- при пребывании в ДОЛ в течение в течение 14 дней - в размере 10 920,00 рублей;

- при пребывании в ДОЛ в течение в течение 18 дней - в размере 14 040,00 рублей;

- при пребывании в ДОЛ в течение в течение 21 дня - в размере 16 380,0 рублей.

Организацией выплат занимается городское управление образования и молодежной политики.

Кроме того, сейчас Ростуризм разрабатывает программу и порядок предоставления компенсации части стоимости путевок в ДОЛ для всех категорий граждан.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте в сети Интернет https://мирпутешествий.рф или обратившись по бесплатному номеру телефона горячей лини: 8 800 200 34 11.