Последние новости Воронежа на 25 мая 2021 года: убийство за бутылку пива и укусы змей

Вскоре материалы передадут в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежский облсуд рассмотрит дело 40-летнего рецидивиста, который зарезал продавщицу в Россоши. Женщину жестоко исполосовали ножом. Убийца бил хладнокровно в шею, голову и грудную клетку. Все это мужчина совершил ради 2550 рублей и бутылки пива. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство, сопряженное с разбоем, его расследование уже завершено. Вскоре материалы передадут в суд.

В Грибановскую районную больницу обратились два человека с жалобами на укусы змей. Чешуйчатое животное напало на женщину, когда та работала на приусадебном участке. Также пострадал подросток во время игры на травяном поле. Вид змей определить не удалось. Медики оказали жителям необходимую помощью. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Оба пациента находятся дома.

Приставы взыскали с УК затраты, понесенные воронежским ветераном на ремонт квартир соседей. В доме 94-летнего воронежца случилась протечка из-за технической неисправности стояка. Управляющая компания все свалила на пожилого мужчину. А соседи потребовали оплатить им дорогостоящий ремонт. Мужчина снял деньги со счета и отдал их пострадавшим от залития. Однако прокуратура вмешалась в дело и потребовала от коммунальщиков возместить ущерб ветерану.

Сегодня в районе дома №98 по Московскому проспекту специалисты будут менять изношенную задвижку на водопроводе, поэтому дома в округе и школа останутся без воды. Ориентировочно работы пройдут с 10.00 до 17 часов. Ознакомиться со списком адресов, попадающим под ограничения можно здесь.

Арестовали замначальника линейного отдела полиции на железнодорожной станции Россошь. Его обвиняют во взятке. С марта по май он получал «вознаграждения» за то, что не замечал кражи дизельного топлива. 21 мая полицейского задержали во время передачи денег.