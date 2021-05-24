В Воронежской области рецидивист жестоко зарезал продавщицу ради двух с половиной тысяч рублей и бутылки пива

Ничего не подозревающая женщина стояла за кассой, когда на нее напал убийца

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 40-летний рецидивист, зарезавший продавщицу в Россоши ради 2550 рублей и бутылки пива, а потом скрывшийся с места преступления на такси. В ближайшее время оно будет передано в Воронежской областной суд. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 24 мая.

Это зверское преступление было совершено вечером 20 ноября 2020 года. Громкое убийство всколыхнуло всю Воронежскую область. В городе Россошь, в небольшом продуктовом павильоне на площади Октябрьской было обнаружено тело 51-летней продавщицы. Женщину жестоко исполосовали ножом. При осмотре криминалисты насчитали несколько ранений. Убийца бил хладнокровно, не куда попало, а точно в цель – он наносил удары в шею, голову и грудную клетку. Кто мог совершить такое зверство? И ради чего? Из кассы пропали деньги. Впрочем, сумма была незначительной – всего 2500 рублей. Потом выяснится, что убийца также прихватил с собой бутылку пива. Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

Жестокое убийство произошло в обычном продуктовом павильоне, расположенном на первом этаже дома

По данным следствия, 20 ноября пьяный обвиняемый вошел в магазин под видом покупателя: приобрел сигареты, осмотрелся и ушел. Убедившись, что там работала продавцом незнакомая ему женщина, которая не сможет оказать сопротивления, и в павильоне нет охраны, он через некоторое время вернулся и напал на нее с ножом. Беспощадно расправившись со своей жертвой, мужчина забрал из кассы деньги, бутылку пива и скрылся с места преступления... на такси!

Продавщица скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало ранение шеи с повреждением крупных сосудов.

Во время следственного эксперимента подозреваемый показывает на кассу, из которой после убийства вытащил деньги

Через некоторое время личность подозреваемого была установлена по видеозаписям с камер возле магазина. Также показания дал таксист, который подвозил убийцу до дома его знакомого. Вскоре был задержан 40-летний житель Ольховатского района. Как оказалось, он уже был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. Мужчина был заключен в СИЗО.

В ходе следствия он частично признал вину. Пояснил, что не хотел убивать женщину, а только совершить разбой. Несмотря на это следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет передано в Воронежский областной суд.