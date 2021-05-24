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Происшествия24 мая 2021 15:04

В Воронежской области рецидивист жестоко зарезал продавщицу ради двух с половиной тысяч рублей и бутылки пива

Расправившись со своей жертвой, он вызвал такси и уехал с места преступления к своему знакомому
Ирина ШАБАНОВА
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Ничего не подозревающая женщина стояла за кассой, когда на нее напал убийца

Ничего не подозревающая женщина стояла за кассой, когда на нее напал убийца

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 40-летний рецидивист, зарезавший продавщицу в Россоши ради 2550 рублей и бутылки пива, а потом скрывшийся с места преступления на такси. В ближайшее время оно будет передано в Воронежской областной суд. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 24 мая.

Это зверское преступление было совершено вечером 20 ноября 2020 года. Громкое убийство всколыхнуло всю Воронежскую область. В городе Россошь, в небольшом продуктовом павильоне на площади Октябрьской было обнаружено тело 51-летней продавщицы. Женщину жестоко исполосовали ножом. При осмотре криминалисты насчитали несколько ранений. Убийца бил хладнокровно, не куда попало, а точно в цель – он наносил удары в шею, голову и грудную клетку. Кто мог совершить такое зверство? И ради чего? Из кассы пропали деньги. Впрочем, сумма была незначительной – всего 2500 рублей. Потом выяснится, что убийца также прихватил с собой бутылку пива. Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

Жестокое убийство произошло в обычном продуктовом павильоне, расположенном на первом этаже дома

По данным следствия, 20 ноября пьяный обвиняемый вошел в магазин под видом покупателя: приобрел сигареты, осмотрелся и ушел. Убедившись, что там работала продавцом незнакомая ему женщина, которая не сможет оказать сопротивления, и в павильоне нет охраны, он через некоторое время вернулся и напал на нее с ножом. Беспощадно расправившись со своей жертвой, мужчина забрал из кассы деньги, бутылку пива и скрылся с места преступления... на такси!

Продавщица скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало ранение шеи с повреждением крупных сосудов.

Во время следственного эксперимента подозреваемый показывает на кассу, из которой после убийства вытащил деньги

Через некоторое время личность подозреваемого была установлена по видеозаписям с камер возле магазина. Также показания дал таксист, который подвозил убийцу до дома его знакомого. Вскоре был задержан 40-летний житель Ольховатского района. Как оказалось, он уже был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. Мужчина был заключен в СИЗО.

В ходе следствия он частично признал вину. Пояснил, что не хотел убивать женщину, а только совершить разбой. Несмотря на это следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет передано в Воронежский областной суд.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ