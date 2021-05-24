Игорь Артамонов: Здоровье детей превыше всего

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Около 1,5 млн рублей из резервного фонда главы администрации Липецкой области будет выделено на лекарства для лечения тяжелобольных детей. Соответствующее постановление сегодня подписал глава региона Игорь Артамонов сразу после встречи с родителями малышей.

За помощью к руководителю области обратились четыре человека, чьи дети страдают серьёзными заболеваниями. Лечение дорогостоящее, в нашей стране аналогов необходимым препаратам нет, они не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень льготных лекарств, а некоторые не зарегистрированы в России и приобрести по квоте их нельзя.

Губернатор заверил, что помощь будет оказана, каждому, кто сегодня пришёл к нему на приём. «Здоровье детей превыше всего, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы неоднократно помогали жителям региона с приобретением лекарств и впредь продолжим это делать».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.