Партия «Новые люди» провела спортивный праздник для двух сотен воронежских семей

С самого утра 22 мая в парке у ледового дворца открылись интерактивные площадки

Пока девчушка лет семи за столом старалась провести узор по соловью-свистульке, ее непоседливый сосед привстал, огляделся, подбежал к другому стенду и тут же вернулся обратно. Было заметно, что мальчишке не терпится погонять мяч или попытаться собрать настоящий автомат, но ведь тут и глиняная игрушка почти доделана...

Легко понять ребенка в этой щекотливой ситуации: на большом семейном празднике, который прошел в минувшие выходные в Ямном, было столько развлечений, что даже взрослые увлеченно пробовали все новые и новые начинания. Организовала праздник партия «Новые люди» совместно с фондом «Русский мир» и ледовым дворцом «Алмаз».

Каждый ребенок - особенный

С самого утра 22 мая в парке у ледового дворца открылись интерактивные площадки от сторонников «Новых людей». Юные спортсмены могли пройти футбольную эстафету под руководством тренеров клуба «Штурм» или посоревноваться в дартс с представителями военно-спортивного клуба «Беркут» и Союза Воронежских Донских казаков.

Среди многочисленных мастер-классов каждый мог найти что-то для себя

Ремесленники в старославянских костюмах из исторического клуба «Индрик» помогали «подмастерьям» сделать своими руками те самые соловьи-свистульки из глины или таинственные обереги из металла. Любимого детьми «лизуна-липучку» легко можно было сотворить в зоне «Сделай сам». А уж какая очередь выстроилась за очками виртуальной реальности!

В этот день ребята многое попробовали впервые

- Каждый ребенок - особенный. И самая главная задача родителей, учителей, общества в целом - сохранить у нынешних мальчишек и девчонок стремление к самореализации, - считает Артем Соловейчик, главный редактор легендарного издательского дом «1 сентября», организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело» и один из лидеров партии «Новые люди».

По словам спикера, многие взрослые зашорены в своем понимании «правильного». В результате родители гонят детей по знакомому руслу, а когда те делают что-либо сами, мамы и папы пугаются этой самостоятельности. Но такого не должно быть: личность должна воспитываться свободной и разносторонней, только тогда возможно выйти за рамки привычных вещей и дать этому миру нечто новое.

Все надо пробовать!

Добрый большущий синий слон призывал ребят и их родителей на площадку с миссией от благотворительного фонда «Общие дети». Волонтеры специально для праздника сделали нитяные игрушки - мышат и зайчат. Гости могли забрать плюшевую зверюшку и по своему усмотрению оставить пожертвование детям, оставшимся без попечения родителей.

При этом проходили и благотворительные акции

В ледовом дворце параллельно прошли соревнования для юных фигуристов за «кубок Алмаза» и концерт на льду с танцами на коньках и оперным пением. На праздник к воронежцам приехала солистка московского театра «Новая опера» и Венгерской государственной оперы Полина Шамаева.

На концертной площадке под открытым небом воронежцев удивляли крио-шоу с жидким азотом от «Крейзивизардс». Ученые в занимательной форме рассказывали о свойствах воды и показывали сумасшедшие эксперименты. Порадовали своими концертными номерами коллективы детской школы «Царство-государство». В завершение дня организаторы вместе с аниматорами провели для детей «бумажную дискотеку».

- Семья, семейственность - самое ценное, что есть у каждого из нас. Когда родители и дети вместе что-либо делают, даже просто гуляют в парке, - это уже важно. Здесь же развивается настоящая интерактивная история, в которой ребенок может себя проявить. Родитель может показать пример в какой-то дисциплине, например, в футбольной эстафете. Представляете, что переживает ребенок, когда его мама или папа наравне с ним ведут этот мяч? Конечно, мальчишки и девчонки в таких ситуациях восхищаются своими родителями. А родители радуются достижениям детей. Так и укрепляются семейные связи, - уверена известный воронежский блогер и активист партии «Новые люди» Анна Гурская.